Milyonların beklediği seçim tarihi netleşti! AK Parti son dakika duyurdu!







İŞTE SEÇİMLE İLGİLİ NET AÇIKLAMA GELDİ !







Gerçekleşen deprem sonrasında seçimin ertelenmesi ile ilgili durum merak konusu olmuştu. AK Parti açıklamada bulundu. Ertelenme iddialarına yanıt geldi. AK Parti açıklaması nedir? Merak edilen bütün detaylar haberimizde.Türkiye'yi haftalardır derinden etkileyen deprem sonrasında seçim merak konusu oldu. AK Parti'den açıklama beklenirken seçimlerin ileri bir tarihe alındığı iddiası geldi. Hükümetten gelen iddialara cevap geldi.Hükümetten seçimlerin ertelenmesi iddiası yalanlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş seçimlerle ilgili şu açıklamada bulundu: "Seçimin ertelenmesi söz konusu değil." sözleriyle belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem öncesinde seçim ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu: "Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi olmayacak' diyerek hükumete gelmiştik. Şimdi de 'Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek milletin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıtını verecek. Vesayet heveslilerine rağmen 'Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız" sözleriyle tamamladı. Seçimin 14 Mayıs 2023 tarihinde olacağını belirtmişti.