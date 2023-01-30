Milyonların beklediği Vergi ve Borç Yapılandırma paketi Meclis’te! O cezalara yüzde 90 indirim yapılacak! İşte Vergi ve borç yapılandırma paketinin kapsam alanı ve diğer detaylar

Yeni yılın başında vergi oranlarında sorunların ortaya çıkması yetkilileri yeniden harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak Pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrasında yeni paketle ilgili müjdeyi sundu. İşte detaylar….
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı vergi ve borç yapılandırması ilan edilen yeni düzenleme, binlerce borçlunun dikkatini çekmeyi başardı. Söz konusu paketin ne zaman yürürlüğe gireceği düşünülürken yeni bir gelişme yaşandı. Yetkililer, 2023 yılı vergi ve borç yapılandırma paketinin Meclis Başkanı'na sunulduğunu duyurdu. Paket boyutu ve diğer detaylar ortaya çıktı.
14 MİLYON KİŞİYE MÜJDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta başında açıkladığı vergi ve borç yapılandırma paketi son dakika
gelişmeleriyle gündeme yükseldi. Söz konusu paketin Meclis Başkanlığı'nın onayına sunulduğu anlaşılmaktadır. Paket teklifinin etki analizine göre paket 14 milyon kişiyi kapsıyor. Paket içindeki toplam borcun 361,8 milyar TL olduğu tahmin ediliyor.
48 AYA KADAR TAKSİT!
31 Aralık 2022 tarihinden önce sunulan tüm kamu alacakları yeni vergi ve borç yapılandırma paketi kapsamında değerlendirilecek. Karşılık gelen borçlar en fazla 48 ay içinde taksitlendirilebilir. Yapılandırma paketi başvuruları 30 Nisan'a kadar alınacak ve ilk ödemeler 31 Mayıs'ta yapılacak. Borçların tek taksitte peşin ödenmesi durumunda indirim %90 olarak belirlendi. İdari para cezalarını peşin ödeyerek %25 indirim yapılıyor.
MTV YAPILANDIRMASINDA YÜZDE 10 ŞARTI!
Motorlu taşıtlar vergisi de pakete dahildir. Bu alan konfigürasyonundan faydalanmak için araç yönetim cezasının yüzde 10'unun ödenmesi gerekiyor. Taksit ödemesi sırasında aracın muayenesine izin verilir.