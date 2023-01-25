Milyonların haberi yok ama alma hakkı var! Devlet bu kişilere 3.336 TL yardım yapıyor!







EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

EVDE BAKIM MAAŞINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?







EVDE BAKIM MAAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER

EVDE BAKIM MAAŞ BAŞVURU

Son dönemlerde alım gücünün düşmesiyle beraber ekonomik krizlerden ötürü sosyal yardımlarının kapsamı genişletilme kararı alındı. Devlet ihtiyaç sahibi olanlara çeşitli yollarla fırsat sunarken bu defa evde hastası olanlara destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Engelli ya da bakıma muhtaç akrabasının ihtiyacını gidermek için ödenen evde bakım parası yeni yılla beraber yükselişe geçti. İşte, evde bakım parası alma şartları ve detaylar haberimizde.2023 Ocak asgari ücret zammıyla beraber evde bakım parası 3.336 TL olarak belirlenirken hane içerisinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engellilere ödemeler yapılıyor.Ağır engelli raporunun olması Hastalığından ötürü temel ihtiyaçlarını karşılayamama Merdiven inip çıkma eylemini tek başına yapamayan Beslenmesini idam ettiremeyenler.-Engelli sağlık kurulu raporunda engelli oranının yüzde 50 ve üzeri olması -Ağır engelli olarak kabul görmesi -Engelli kişinin hayatını devam ettirebilmesi için başkalarına ihtiyaç duyması -Asgari ücretin üçte ikisinden az miktarda hane içerisine gelir gelmesi.-Bakıma muhtaç kişinin ve bakıcının kimlik fotokopisi -Ağır engelli raporu -İki adet vesikalık fotoğraf -Bakıma muhtaç kişinin varsa vasi atamasının mahkeme belgesiEvde bakım maaşı her ayın 15 ve 30 arasında hesaplara yatırılırken başvuruda bulunan kişilerin sonuca varılması ise 3-5 gün içerisine sonuçlanıyor. Evde bakım ücreti ödemelerini e devlet üzerinden yapacak olanlar TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak arama butonundan 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri'' yazarak arama yapar ve karşısında ekranda bilgilere ulaşabilir.