GÜNDEM
11 Şubat 2023 - 20:56

Milyonların izlediği dizi oyuncusundan acı haber! Depremde yaşamını yitirdi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Şermin karakterine hayat veren Emel Atıcı'nın Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybettiği duyruldu. İşte detaylar...

GÜNDEM
11 Şubat 2023 - 20:56
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Milyonların izlediği dizi oyuncusundan acı haber! Depremde yaşamını yitirdi...
TAKİP ETTAKİP ET


Milyonların izlediği dizi oyuncusundan acı haber! Depremde yaşamını yitirdi... Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Şermin karakterine hayat veren Emel Atıcı'nın Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybettiği duyruldu. İşte detaylar...

emel atıcı

ÜNLÜ OYUNCU DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin'i hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından 10 ilde bir çok bina yıkılmıştı. Yıkılan yapılardan birinde olduğu belirtilen Emel Atıcı hayatını kaybetti. Emel Atıcı'nın hayatını kaybettiği haberini ise yapım şirketi duyurdu. 



Dizinin yapımcısı olan  Tims&B adlı şirket tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

“Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde bir zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz."
deprem
Rol arkadaşı olan, aynı dizide rol aldığı Yeliz Doğramacılar, depremde hayatını kaybeden arkadaşı için: "üşümeyi sevmezdin, umarım üşümemişsindir" diye paylaşımda bulundu.  Oyuncu  Emel Atıcı'nın yanında kızının bulunduğunu ve kızıyla birlikte hayatını kaybettiği açıklandı. 

Kızının Beykoz Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümünden 2014 ve 2015 yılları arasından mezun olduğu belirtildi. Üniversite tarafından da bir taziye mesajı yayınlandı. 

taziye mesajı


 

 

EDİTÖR
İpek Kaba
İpek Kaba
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ