









ÜNLÜ OYUNCU DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ







“Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde bir zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz."









Milyonların izlediği dizi oyuncusundan acı haber! Depremde yaşamını yitirdi... Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Şermin karakterine hayat veren Emel Atıcı'nın Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybettiği duyruldu. İşte detaylar...Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin'i hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından 10 ilde bir çok bina yıkılmıştı. Yıkılan yapılardan birinde olduğu belirtilen Emel Atıcı hayatını kaybetti. Emel Atıcı'nın hayatını kaybettiği haberini ise yapım şirketi duyurdu.Dizinin yapımcısı olan Tims&B adlı şirket tarafından yapılan açıklama ise şöyle:Rol arkadaşı olan, aynı dizide rol aldığı Yeliz Doğramacılar, depremde hayatını kaybeden arkadaşı için: "üşümeyi sevmezdin, umarım üşümemişsindir" diye paylaşımda bulundu. Oyuncu Emel Atıcı'nın yanında kızının bulunduğunu ve kızıyla birlikte hayatını kaybettiği açıklandı. Kızının Beykoz Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümünden 2014 ve 2015 yılları arasından mezun olduğu belirtildi. Üniversite tarafından da bir taziye mesajı yayınlandı.