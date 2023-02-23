GÜNDEM
23 Şubat 2023 - 23:09

Milyonların yüreğine kor düşüren depremde can kaybı yükseldi! İşte depremin acı tablosu

Hayatını kaybedenlerin sayısı Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 bin 556 olarak açıklandı.

GÜNDEM
23 Şubat 2023 - 23:09
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Milyonların yüreğine kor düşüren depremde can kaybı yükseldi! İşte depremin acı tablosu
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta arka arkaya 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi ve Türkiye'nin bir bölgesinde büyük yıkıma neden oldu. Depremler ülkeyi bir araya getirdi ve hem yerel hem de uluslararası kaynaklardan bir yardım çabaları dalgasına yol açtı. Felaketin bilançosu, bildirilen 43.556 ölümle kötüleşmeye devam ediyor. 11 ili etkileyen depremler arkalarında kaos ve yıkım bıraktı.

DEPREM FELAKETİNDE 16'NCI GÜN BİLANÇOSU: CAN KAYBI 43 BİN 556'YA YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da bulunan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde TRT haber canlı yayınında konuştu ve iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 556 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, bu rakamın önemli bir sayı olduğunu ve her kaybedilen vatandaşın sorumluluğunun kendilerinde olduğunu ifade etti. Ayrıca bu travmanın ancak birlik ve beraberlikle atlatılabileceğini söyleyen Bakan Soylu, Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde bu durumun üstesinden geleceğini belirtti.



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