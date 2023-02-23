6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta arka arkaya 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi ve Türkiye'nin bir bölgesinde büyük yıkıma neden oldu. Depremler ülkeyi bir araya getirdi ve hem yerel hem de uluslararası kaynaklardan bir yardım çabaları dalgasına yol açtı. Felaketin bilançosu, bildirilen 43.556 ölümle kötüleşmeye devam ediyor. 11 ili etkileyen depremler arkalarında kaos ve yıkım bıraktı.
GÜNDEM
23 Şubat 2023 - 23:09
Milyonların yüreğine kor düşüren depremde can kaybı yükseldi! İşte depremin acı tablosu
Hayatını kaybedenlerin sayısı Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 bin 556 olarak açıklandı.
GÜNDEM
23 Şubat 2023 - 23:09