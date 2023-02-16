Mimar Sinan'ın deprem önlemleri gündem oldu! Yapıları bu yöntemlerle hala ayakta: Japonya yıllardır uyguluyor!







MİMAR SİNAN KİMDİR?







MİMAR SİNAN'IN ESERLERİ DAYANIKLI MI?

SELİMİYE CAMİİ RAYLI SİSTEM

MİMAR SİNAN'IN DEPREM TERAZİSİ

Yeni inşa edilen binaların yıkılması, akıllarda soru işaretlerine neden olurken günümüzde İstanbul için tehlike çanlarının çaldığı görülüyor. İstanbul, tarihi boyunca birçok büyük depremle sarsılmış olsa da Mimar Sinan'ın estetik ve mühendislik becerilerinin bir arada olduğu eserlerin etkilenmediği görüldü. Bunun üzerine Mimar Sinan'ın depreme karşı önlemleri ve sırrı haberimizde yer almaktadır. Türkiye'nin gündeminde yer alan 7.7 ve 7,6 şiddetinde ki depremlerin devamında dayanıklı bina teknolojileri merak konusu oldu. Sosyal medya üzerinden Japonya'nın depreme dayanıklı raylı teknolojisi konuşulurken bazı kullanıcılar ise Japonya'nın çok benzer bazı teknolojilerin Mimar Sinan'ın geliştirdiğini dile getirdi.Kayseri'nin Ağırnas köyünde 1490'da dünyaya gelen Mimar Sinan, Yavuz sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul'a geldi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise yeniçeri olan Sinan, Kara Buğdan seferinde Prut nehri üzerinde 13 günde kurduğu köprü ile Süleyman'ın takdirini kazanırken baş mimarlığa terfi etti. Mimar Sinan, dünyada 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darrüşifa, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olarak toplamda 365 eserin altına imzasını attı.Mimar Sinan'ın o kadar depreme karşı eserlerinin dayanıklı olması merak konusu oldu. Hepsinin dayanıklı olup olmadığı hakkında ise net bir cevap söz konusu değildir. Selimiye Camii'nin zeminin gevşek topraklar olduğu öğrenilirken caminin minarelerine zarar gelmemesi ve yıkılmaması için metal kelepçelerle minarelerinin temelinin sabit kalması doğru çözüm olarak görüldü. Bunun üzerine ekip, koymayı düşündükleri kelepçelerin aynısı ile karşılaştı. Mimar Sinan, yüzyıllar öncesinde teknolojinin bu kadar olmadığında bile aynısını düşünerek yapmış. Zemini esnek olan Selimiye Camii'nin temeli attıktan sonra 8 sene beklendiği bilgisi gündemde yer alıyor.1999 depreminden sonra Selimiye Camii'nde kuvvetlendirme çalışmaları başlarken gelen bazı haberlere bakıldığında çalışmalar başladığında mühendislerin sürpriz ile karşılaştığı iddiaları yer alıyor. 16. yy da inşa edilen caminin birçok yerinde raylı sistemlerin olduğu ortaya çıktı. Raylı sistemlerin sayesinde binanın deprem anında her tarafa 5 derece eğim ile yatabildiği bilgisi verildi. 1950'li yıllarda özel izin ile yapılan çalışmalarda incelenen ve ardından ülkelerine döndüklerinde bu teknoloji Japonlar tarafından kullanıldı.Kahramanmaraş merkezinde meydana gelen deprem sonrasında sosyal medya üzerinden gündeme gelen yöntemler Mimar Sinan'ın kullandığı deprem terazisi oldu. Günümüzde deprem ölçen sismograflar 1800'lü yıllarda ilk defa kullanılmaya başlandı.