YAŞAM
18 Kasım 2022 - 12:51

Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında

Sürdürülebilir malzemeler ve yenilikçi teknikler kullanan dünyanın dört bir yanından bu tasarımlar, selin yaygın olabileceği bir gelecekte giderek daha önemli hale gelecek gibi duruyor. Dünyanın üçte biri olan denizlerin üzerinde kurulacak ve yükselmelerden etkilenmeyecek evler ise mimarların üzerinde çalıştığı konulardan birisi olarak görülüyor.

YAŞAM
18 Kasım 2022 - 12:51
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında


İklim değişikliği şehirleri özellikle sellere karşı daha hassas hale getirmekte. 2019 yılında yapılan bir çalışmaya göre, küresel deniz seviyelerinin yüzyıl boyunca iki ila yedi fit arasında yükselmesi bekleniyor; 2100 yılına kadar en az 190 milyon insan öngörülen gelgit çizgisinin altındaki bölgelerde yaşıyor olabilir.

The cove flood resilient Çalışma, "Eğer bulgularımız doğruysa, dünya çapındaki kıyı toplulukları kendilerini şu anda tahmin edilenden çok daha zor bir geleceğe hazırlamalıdır" uyarısında bulunuyor.



Ayrı bir araştırma, dünyanın deniz seviyesindeki yükselmeyi azaltmak için hiçbir şey yapmaması halinde, kıyı taşkınlarının 2100 yılına kadar küresel gayri safi yurtiçi hasılanın %20'sine varan hasara yol açabileceği sonucuna varmıştır.Snorre Stinessen Arkitektur flood resilient

Hal böyle olunca sel tehdidi şehirlerin inşa edilme şeklini değiştiriyor ve mimarlar tasarımlarını yeni bir iklim gerçekliğine uyarlıyor.

Sürdürülebilir malzemeler ve yenilikçi teknikler kullanan dünyanın dört bir yanından bu tasarımlar, selin yaygın olabileceği bir gelecekte giderek daha önemli hale gelecek gibi duruyor. Dünyanın üçte biri olan denizlerin üzerinde kurulacak ve yükselmelerden etkilenmeyecek evler ise mimarların üzerinde çalıştığı konulardan birisi olarak görülüyor.

Dünyanın en yenilikçi bu tasarımlarından bazıları ise şimdiden yüksek beğeni toplamış görünüyor.

Grimshaw dwellings flood resilient

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı?
Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı?
Yurt dışı telefon kayıt harç ücreti ne kadar? Yurt dışı telefon açtırma nasıl yapılır, ne kadar para yatırmak gerekiyor?
Yurt dışı telefon kayıt harç ücreti ne kadar? Yurt dışı telefon açtırma nasıl yapılır, ne kadar para yatırmak gerekiyor?
Doğalgaz faturasını düşüreyim derken daha da yükseltmeyin! Bu hatalardan mutlaka kaçının: Faturanız katlanır
Doğalgaz faturasını düşüreyim derken daha da yükseltmeyin! Bu hatalardan mutlaka kaçının: Faturanız katlanır
Öğretmene ne hediye alınır? 24 Kasım Öğretmenler günü kadın ve erkek öğretmen için hediye fikirleri
Öğretmene ne hediye alınır? 24 Kasım Öğretmenler günü kadın ve erkek öğretmen için hediye fikirleri
Evde bakım parası nasıl alınır, şartları neler? Engelli yakını maaşı ne kadar, nereye başvurulur? Evde bakım engelli maaş sorgulama
Evde bakım parası nasıl alınır, şartları neler? Engelli yakını maaşı ne kadar, nereye başvurulur? Evde bakım engelli maaş sorgulama
İstanbul deprem riski yüksek olan ilçeler ve depremden en az etkilenecek ilçeler
İstanbul deprem riski yüksek olan ilçeler ve depremden en az etkilenecek ilçeler
Son Haberler
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş almayacak! Sınırlı sayıda kişi için
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş...
Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı?
Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye...
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!...
Dünya Kupası H Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası H Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu...
Ten Hag beni prove etti!
Ten Hag beni prove etti!
Kimlik numarasının sonu 2, 4, 6, 8 olanlar: Bakanlık 1.150 TL'yi hesabınıza yatırdı PTT'den Bakın
Kimlik numarasının sonu 2, 4, 6, 8 olanlar: Bakanlık 1.150 TL'yi hesabınıza...
Google o beklenen özelliği devreye aldı
Google o beklenen özelliği devreye aldı
Tarkan - Son Durak şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan - Son Durak sözleri
Tarkan - Son Durak şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan - Son Durak sözleri
Perşembe sabahı soluğu A101'de alın kalmaz! Çay, un, peynir fiyatları yarıya inecek!
Perşembe sabahı soluğu A101'de alın kalmaz! Çay, un, peynir fiyatları...
Acun Ilıcalı’dan Şok Karar! O isim Survivor 2023 kadrosunda!
Acun Ilıcalı’dan Şok Karar! O isim Survivor 2023 kadrosunda!
Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maç takvimi
Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı...
Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maç takvimi
Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı...
Tarihin en pahalı dünya kupası
Tarihin en pahalı dünya kupası