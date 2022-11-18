Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında













İklim değişikliği şehirleri özellikle sellere karşı daha hassas hale getirmekte. 2019 yılında yapılan bir çalışmaya göre, küresel deniz seviyelerinin yüzyıl boyunca iki ila yedi fit arasında yükselmesi bekleniyor; 2100 yılına kadar en az 190 milyon insan öngörülen gelgit çizgisinin altındaki bölgelerde yaşıyor olabilir.Çalışma, "Eğer bulgularımız doğruysa, dünya çapındaki kıyı toplulukları kendilerini şu anda tahmin edilenden çok daha zor bir geleceğe hazırlamalıdır" uyarısında bulunuyor.Ayrı bir araştırma, dünyanın deniz seviyesindeki yükselmeyi azaltmak için hiçbir şey yapmaması halinde, kıyı taşkınlarının 2100 yılına kadar küresel gayri safi yurtiçi hasılanın %20'sine varan hasara yol açabileceği sonucuna varmıştır.Hal böyle olunca sel tehdidi şehirlerin inşa edilme şeklini değiştiriyor ve mimarlar tasarımlarını yeni bir iklim gerçekliğine uyarlıyor.Sürdürülebilir malzemeler ve yenilikçi teknikler kullanan dünyanın dört bir yanından bu tasarımlar, selin yaygın olabileceği bir gelecekte giderek daha önemli hale gelecek gibi duruyor. Dünyanın üçte biri olan denizlerin üzerinde kurulacak ve yükselmelerden etkilenmeyecek evler ise mimarların üzerinde çalıştığı konulardan birisi olarak görülüyor. Dünyanın en yenilikçi bu tasarımlarından bazıları ise şimdiden yüksek beğeni toplamış görünüyor.