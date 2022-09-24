Mine Tugay, cesur kostümüyle objektiflerin karşısına geçti, hayranları mest oldu!













İşte Mine Tugay'ın o çok konuşulan pozu:





Gülbeyaz isimli dizisindeki rolüyle televizyon sektörüne adım atan Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor.Instagram hesabında 3.8 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, zindeliği, fitliği ve güzelliğiyle takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor. Bu sefer yeni bir paylaşımla gündem olan güzel oyuncu son pozuyla hayranlarını deyim yerindeyse mest etti.Gülümse Kaderine adlı bir dizide oynayan ve orada canlandırdığı Neval karakteriyle çok sevilen Mine Tugay, bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Zalim İstanbul dizisinde de Şeniz rolünü üstlenmişti.Geçtiğimiz günlerde 30 yaşına geldiğinde bir çocuk sahibi olmak istediği itirafında bulunan Mine Tugay, şimdilerde üzerindeki cesur mini elbisesiyle verdiği pozlarla konulmaya başlandı.