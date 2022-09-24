MAGAZİN
24 Eylül 2022 - 10:41

Mine Tugay, cesur kostümüyle objektiflerin karşısına geçti, hayranları mest oldu!

Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Instagram'ı aktif olarak kullanan Mine Tugay, cesur bir kıyafet giydi ve objektiflerin önüne çıktı.

MAGAZİN
24 Eylül 2022 - 10:41
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Mine Tugay, cesur kostümüyle objektiflerin karşısına geçti, hayranları mest oldu!


Gülbeyaz isimli dizisindeki rolüyle televizyon sektörüne adım atan Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor.

Mine Tugay



Instagram hesabında 3.8 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, zindeliği, fitliği ve güzelliğiyle takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor. Bu sefer yeni bir paylaşımla gündem olan güzel oyuncu son pozuyla hayranlarını deyim yerindeyse mest etti.

Mine Tugay

Gülümse Kaderine adlı bir dizide oynayan ve orada canlandırdığı Neval karakteriyle çok sevilen Mine Tugay, bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Zalim İstanbul dizisinde de Şeniz rolünü üstlenmişti.

Mine Tugay

Geçtiğimiz günlerde 30 yaşına geldiğinde bir çocuk sahibi olmak istediği itirafında bulunan Mine Tugay, şimdilerde üzerindeki cesur mini elbisesiyle verdiği pozlarla konulmaya başlandı.

İşte Mine Tugay'ın o çok konuşulan pozu:

Mine Tugay

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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