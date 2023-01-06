MAGAZİN
06 Ocak 2023 - 19:06

Mine Tugay'dan estetik iddialarına yanıt geldi

Güzel oyuncu Mine Tugay’ın estetik iddialarına yanıtı herkesi şaşkına çevirdi…

MAGAZİN
06 Ocak 2023 - 19:06
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Mine Tugay’dan estetik iddialarına yanıt geldi


Güzelliği ile adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Mine Tugay reyting rekorları Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olarak katılacaktı. Yayınlanan fragmanda güzel oyuncunun yüzündeki değişiklik izleyicilerin gözünden kaçmamıştı. Estetik yaptırdığı iddiaları ile gündemde uzun süre konuşulmuştu. Estetik iddiaların uzaması üzerine Mine Tugay sessizliğini bozdu. Mine Tugay

Yaşadıklarımı umarım yaşamazsınız 



Reyting rekortmeni dizininin fragmanında güzel oyuncunun değişimi günlerdir sosyal meydanın tartışma konusu olmuştu. Mine Tugay o iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. ‘Herkes konuşmuş madem bende konuşayım’ diyerek başladığı açıklamasının devamında daha önce yaptırdığı bir dolgu işleminin hatalı olması sebebiyle sağ gözünde problem yaşayan ve bu sebeple ameliyat olmak durumunda kalan şimdilerde de kortizon tedavisi gördüğü için suratının o halde olduğunu söyleyen ünlü oyuncu ‘umarım bu yaşadığım zor süreci kimse yaşamaz’ diyerek sağlık durumundan bahsetti. Yazdığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu kısa sürede çok konuşuldu. İşte güzel oyuncu Mine Tugay’ın sosyal medya hesabından paylaştığı o açıklama. Mine Tugay

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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