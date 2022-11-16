Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 14:53

Minecan Beyazadam kimdir, nereli, yaşı kaç? Minecan Beyazadam biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Minecan Beyazadam kimdir kaç yaşında nereli, Minecan Beyazadam biyografisi evli mi hayatı hakkında bilgiler.

Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 14:53
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Minecan Beyazadam kimdir, nereli, yaşı kaç? Minecan Beyazadam biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Çok uzun senelerdir ekranların sevilen yüzü Minecan Beyazadam, güzelliğiyle de herkesi büyülüyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımları takipçilerini Minecan Beyazadam'ın hayatı, kim olduğu, nereli olduğu konusu meraklandırdı ve bunu araştırmaya başladılar. 

Minecan Beyazadam'ın yaşı, doğum tarihi, evli mi, kaç yaşında hayatı gibi sevenleri tarafından merak edilenler ve Minecan Beyazadam ile ilgili aratılan tüm konular haberimizin devamında.. 

Minecan Beyazadam

Minecan Beyazadam Kimdir? Boyu ve Kilosu ve Hayatı

1981 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Türker İnanoğlu'nun Radyo ve televizyon okulunda eğitim aldı. Diksiyonu, düzgün ve etkileyici olan sunucunun, sunuculuk hayatı başlamadan önce henüz 17-18 yaşındayken oyunculuk deneyimleri oldu. Böyle mi olacaktı?, Tatlı Kaçıklar ve Çiçek Taksi rol aldığı diziler arasındadır. 1,66cm boyunda ve 56 kilo olan güzel sunucu yedi çocuklu bir ailenin tek kızı olarak dünyaya gelmiştir.

Oyunculuk deneyiminden sonra Super Channel'da 2 seneye yakın program hazırlayıp sunmuştur. Lig Tv bünyesinde çalışmış güzel spor spikeri ayrıca Futbol Life isimli programda da sunuculuk yapmıştır.

2012 yılında ilk evliliğini başarılı futbolcu Barış Özbek ile yapmış ve bu evliliğinden bir oğlu vardır. 2021 yılında eşi Barış Özbek Surviovor'a katılmış Minecan Beyazadam eşine bu konuda tam destek vermiştir.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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