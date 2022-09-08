Minibüs beton bariyere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı













Kaza, Menteşe ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli - Muğla karayolunda hareket halinde olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay mahaline birden fazla ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri yollandı. Olay yerine giden sağlık görevlileri, kazada Çetin Gökçe ve Yakup Gökçe isimli iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Yusuf G. ile Mehmet G. ise sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere yollandı.