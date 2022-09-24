Minibüs şoförüne sinirlendi, terlikle saldırdı













Olay, dün günün erken saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kadın yolcu, hareket halindeki minibüsten durak dışında inmek istedi. Minibüs şoförü, kadının isteğini reddedince ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında öfkelenen kadın minibüs şoförüne yumruk atıp araca da zarar vermeye başladı. Neye uğradığını şaşırıp kalan sürücü, kadını minibüsten dışarı çıkardı ama öfkeli kadın bu kez de eline aldığı terlikle şoföre saldırdı. İkiliyi araçtaki diğer yolcular güçlükle ayırırken, kavga, minibüsün yoluna devam etmesi ile son buldu. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından mobil cihaz kameralarına kaydedildi.