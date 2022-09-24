YAŞAM
24 Eylül 2022 - 09:18

Minibüs şoförüne sinirlendi, terlikle saldırdı

Esenyurt'ta minibüste seyahat ederken durak dışında inmek isteyen yabancı uyruklu kadın yolcu, şoför indirmeyince ortalığı birbirine kattı. Şoför ile kavga eden kadın, sürücüyü yumruk ve terlikle darp ederek araca zarar verirken yaşanan ilginç anlar mobil cihaz kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM
24 Eylül 2022 - 09:18
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Minibüs şoförüne sinirlendi, terlikle saldırdı


Olay, dün günün erken saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kadın yolcu, hareket halindeki minibüsten durak dışında inmek istedi. Minibüs şoförü, kadının isteğini reddedince ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında öfkelenen kadın minibüs şoförüne yumruk atıp araca da zarar vermeye başladı. Neye uğradığını şaşırıp kalan sürücü, kadını minibüsten dışarı çıkardı ama öfkeli kadın bu kez de eline aldığı terlikle şoföre saldırdı. İkiliyi araçtaki diğer yolcular güçlükle ayırırken, kavga, minibüsün yoluna devam etmesi ile son buldu. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından mobil cihaz kameralarına kaydedildi.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli



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Haber Editörü
Haber Editörü
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