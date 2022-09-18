Minibüs sürücüsü kamyon şoförünü önce darp etti, sonra gasp etti

Olay, dün gece Esenyurt Tem bağlantı yolu yakınlarında oldu. İddiaya göre, Esenyurt Meydan mevkiinde kamyon sürücüsü, yanlışlıkla dolmuşa sürterek yoluna devam etti. Bu duruma sinirlenen minibüs sürücüsü, aracında yolcu varken kilometrelerce kamyon sürücüsünü takip edip önünü kesti. Aracından inen minibüs sürücüsü, kamyon şoförüne saldırarak önce darp etti, bundan sonra cep telefonunu gasp etti. Tüm yaşananlar karşısında şok olan kamyon sürücüsü ise yaşadığı olayın şokuyla bir müddet bekledi. Yolcuların korku dolu anlar yaşatan sürücünün kural tanımaz halleri mobil cihaz kamerasına saniye saniye yansıdı.