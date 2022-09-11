Minibüsün açık kapısından düşen kadın ağır yaralandı













Olay, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu kapısı açık bir şekilde ilerlediği iddia edilen Gökhan I. (37) idaresindeki 52 M 5333 plakasına sahip minibüste yolcu olarak bulunan Özlem Y. (34) araç ani fren yapınca açık olan kapıdan yola düştü. Araç, kadının üzerinden geçerken, durumun ihbar edilmesi üzerine olay mahaline sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadını Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.