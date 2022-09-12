Minibüsün çarptığı yaya yaralandı













Edinilen bilgiye göre, Asfalt Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde A. O idaresindeki 46 MA 4352 plakasına sahip minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ekizler'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralandı. Yaralı olay mahaline gelen sağlık personelleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.