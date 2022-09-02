MAGAZİN
02 Eylül 2022 - 16:56

Minik Tatlıtuğ anne ve babasıyla deniz keyfinde

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Bodrum tatillerine devam ederken 5 aylık oğulları Kurt Efe'nin deniz keyfi yaptığı fotoğrafını yayınladılar.

MAGAZİN
02 Eylül 2022 - 16:56
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Minik Tatlıtuğ anne ve babasıyla deniz keyfinde


Mutlu birlikteliklerini evliliğe dönüştüren ve geçtiğimiz Nisan ayında bebekleri Kurt Efe'yi kucaklarına alan Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Bodrum'daki tatillerine ara vermeden devam ediyorlar.

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer



Yazın başından itibaren Yalıkavak'taki evlerinde tatil yapan ünlü çift, geçtiğimiz gün minik Tatlıtuğ ile deniz keyfi yaptılar.

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer

Kurt Efe'den zodyak bot keyfi!

Doğum yaptıktan kısa bir süre içerisinde verdiği kilolarla eski formuna geri dnen Başak Dizer, zodyak botta oldukları sırada deniz keyfi yapan oğlunun minik ayaklarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer

Başak Dizer'in bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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