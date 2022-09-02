Minik Tatlıtuğ anne ve babasıyla deniz keyfinde

Mutlu birlikteliklerini evliliğe dönüştüren ve geçtiğimiz Nisan ayında bebekleri Kurt Efe'yi kucaklarına alan Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Bodrum'daki tatillerine ara vermeden devam ediyorlar.
Yazın başından itibaren Yalıkavak'taki evlerinde tatil yapan ünlü çift, geçtiğimiz gün minik Tatlıtuğ ile deniz keyfi yaptılar.
Kurt Efe'den zodyak bot keyfi!Doğum yaptıktan kısa bir süre içerisinde verdiği kilolarla eski formuna geri dnen Başak Dizer, zodyak botta oldukları sırada deniz keyfi yapan oğlunun minik ayaklarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Başak Dizer'in bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.