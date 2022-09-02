Minik Yüzücüler Hünerlerini Sergiledi













Yoğun ilgi gören yüzme kurslarında yaz sezonu boyunca eğlenceli vakit geçiren öğrenciler yüzmeyi öğrendi. 2010-2016 doğumlu kayıtlı yaklaşık 1000 öğrenci ile başlayan yüzme kursunda öğrenciler hem yazın bunaltıcı sıcağında serinledi aynı zamanda profesyonel eğitmenler nezaretinde yüzmeyi öğrendi. Minik kursiyerler kursların bitiminde ise havuzda hünerlerini sergilediler. Yüzme etkinliğinin ardından yüzme eğitmenleri minik yüzücüleri ayrı ayrı tebrik ederek katılım belgelerini teslim etti.Öğrencilerin sağlıklı gelişmelerini ve bilmedikleri spor dallarında eğitim almalarını sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda düzenlenen Yaz Spor etkinlikleri yoğun ilgi görüyor.