YAŞAM
12 Aralık 2021 - 20:30

Miras meselesi yüzünden ablasını katletti!

Antalya'da miras yüzünden tartışmaya başladığı ablasını silahla vurarak öldüren bir kişi polisi arayarak cinayet itirafında bulundu.

YAŞAM
12 Aralık 2021 - 20:30
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Miras meselesi yüzünden ablasını katletti!
Antalya'nın Aksu ilçesinden korkunç bir cinayet haberi geldi. İlçeye bağlı Güzeyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre Kutluay Ç. (47) isimli bir kişi ablası Gülderen Ç. (52) ile miras yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerinde Kutluay Ç. yanında bulundurduğu silahı çıkarak ablasına kurşun yağdırdı.








Gülderen Ç. vücuduna isabet eden kurşunlar sonrası kanlar içinde yere yığılırken, ablasının ölümüne neden olan kardeş, polisi arayarak kendisini ihbar etti ve 'Ablamı öldürdüm gelin beni alın' dedi. Polis ekipleri aldıkları cinayet itirafı sonrası harekete geçerek belirtilen adrese gitti. Kısa sürede sağlık ekipleri de olay yerinde olurken sağlık çalışanlarının yaptıkları kontrollerde Gülderen Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Ablasını öldüren şahıs ise elinde silahla beklerken bulundu ve olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Abla katili kardeş, polis otosuna bindirilirken, 'Her şeyin bedeli var' şeklinde bağırması dikkatlerden kaçmadı.



PAZARDAN DÖNMESİNİ BEKLEDİ

Katil zanlısının olay yerinden alınması sonrası evde inceleme yapan polis, Kutluay Ç.'nin sabah saatlerinde ablasıyla miras yüzünden tartışmaya girdiği ve pazardan döndüğünde de evin bahçesinde tekrar kavga ederek ablasına kurşun yağdırdığını öğrendi. Kardeşi tarafından katledilen kadının ise eşinden ayrı olduğu ve babasıyla birlikte yaşadığı, babasını ise oturdukları evi kızına miras bırakacağı, ev meselesi yüzünden de Kutluay Ç'nin ablasını öldürdüğü belirlendi.



Kızının oğlu tarafından öldürüldüğünü duyan baba Ziya Ç. ise polis aracının içerisinde çalışmaları izlerken oğlunun kardeşini neden vurduğu ile ilgili kendisine sorulan soruya para davası olduğunu çünkü aralarında başka bir sorun olmadığını söylediği belirtildi.

Gülderen Ç.'nin cesedi, olay yeri ve savcılık incelemesi sonrası adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, Kutluay Ç. ise ekip arabalarıyla ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

 
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