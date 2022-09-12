YAŞAM
12 Eylül 2022 - 06:43

Miras meselesinde kan aktı: 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde miras meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi silahlı vurularak yaralandı.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 06:43
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Miras meselesinde kan aktı: 3 yaralı


Olay, İnönü Mahallesi Küçücek Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras meselesi bulunan F.F. tartıştığı Ayşe S., Havva S. ve Turgut S.'ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yollandı. Olay yerine gelen sağlık personelleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



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