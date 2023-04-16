MAGAZİN
16 Nisan 2023 - 15:30

Miray Daner bu diyetle 10 kilo birden verdi! Eski sevgililerini kıskandıran diyetle iğne ipliğe döndü

Miray Daner’in sosyal medyada paylaştığı pozlar sevenleri tarafından büyük beğeniyle takip ediliyor. Vatanım Sensin ve Medcezir gibi dizilerde hafif kilosuyla eleştirilere maruz kalan ünlü oyuncu bakın nasıl zayıflamış! Çalkantılı aşk hayatının ardından bir deri bir kemik kalan güzel oyuncunun sırrı ortaya çıktı.

MAGAZİN
16 Nisan 2023 - 15:30
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Miray Daner bu diyetle 10 kilo birden verdi! Eski sevgililerini kıskandıran diyetle iğne ipliğe döndü


Ünlü oyuncu Miray Daner, son 3 ay içinde tam 10.5 kilo vererek sosyal medyada takipçileri tarafından merak konusu oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile ayrılan Daner'in Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le başlayan ilişkisinin de sona erdiği söylentileri gündeme geldi. Daner'in diyet sırrı ne? 

10 KİLOYU YALNIZCA 3 AYDA VERDİ

miray daner



Genç oyuncu, son zamanlarda fiziksel olarak büyük bir değişim gösterdiğini ve yaklaşık 10 kilo verdiğini açıkladı. Pandemi sürecinde sağlıklı beslenmeye başladığını ve evde spor yaparak keyifli bir şekilde kilo verdiğini belirtti. Kendisini zorlamadan ve keyifle geçirdiği bu sürecin sonunda güzel bir sonuç elde ettiğini ifade etti.

DİYET UYGULAMADIĞINI İDDİA ETTİ

miray daner

Miray Daner, sağlıklı beslenerek kilo verdiğini ve özel bir diyet uygulamadığını belirtti. Karbonhidrat tükettiğini ve tatlı yediğini ancak bunları ölçülü bir şekilde yaptığını söyledi. Estetik iddialarına da yanıt veren Daner, hiçbir estetiği olmadığını ve değişimlerinin onun büyümesiyle doğal bir süreç olduğunu belirtti.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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