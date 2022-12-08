MAGAZİN
08 Aralık 2022 - 23:07

Miray Daner'e eleştiri yağmuru

Genç oyuncu Miray Daner tarzıyla sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu…

MAGAZİN
08 Aralık 2022 - 23:07
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Miray Daner’e eleştiri yağmuru


Son olarak digital platform Netflix’in yerli projesi ‘Kuş Uçuşu’ dizisiyle kameralar karşısına çıkan genç oyuncu Miray Daner sosyal medyada yaptığı paylaşımla eleştirilerin hedefi haline geldi. Sosyal medyada gündem olan genç oyuncu Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişkiyle de gündemde sık sık yer buluyordu.Miray Daner

Bu sefer tarzıyla eleştirildi 



Paylaştığı pozlar ile takipçileri tarafından ağır eleştirilere maruz kalan genç oyuncu bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Takipçilerinin bir kısmı yeni tarzını beğenirken çoğunluğu tarzını beğenmeyip eski haline dönmesini istedi. Miray Daner

Genç oyuncuya takipçilerinden gelen yorumların bazıları..Miray Daner

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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