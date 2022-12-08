Miray Daner’e eleştiri yağmuru













Son olarak digital platform Netflix’in yerli projesi ‘Kuş Uçuşu’ dizisiyle kameralar karşısına çıkan genç oyuncu Miray Daner sosyal medyada yaptığı paylaşımla eleştirilerin hedefi haline geldi. Sosyal medyada gündem olan genç oyuncu Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişkiyle de gündemde sık sık yer buluyordu.Paylaştığı pozlar ile takipçileri tarafından ağır eleştirilere maruz kalan genç oyuncu bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Takipçilerinin bir kısmı yeni tarzını beğenirken çoğunluğu tarzını beğenmeyip eski haline dönmesini istedi.Genç oyuncuya takipçilerinden gelen yorumların bazıları..