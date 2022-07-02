casino siteleritarafbet
MAGAZİN
02 Temmuz 2022 - 15:05

Miray Daner'in tarzı ablasına emanet

Şimdilerde dijital platformda yayınlanan Saygı dizisinde oynayan Miray Daner, tarzını tasarımcılık yapan ablasına emanet etti. Giyim tarzı oldukça dikkat çeken güzel oyuncu her giydiğini ablasına danışıyor.

MAGAZİN
02 Temmuz 2022 - 15:05
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Miray Daner'in tarzı ablasına emanet

Ekranların sevilen oyuncusu Miray Daner, bu zamana kadar birçok dizide rol alarak ekrana geldi. Sosyal medyayı da oldukçak aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan Daner, giyim konusundaki desteğiyse ablasından alıyor. Güzel oyuncunun stil danışmanlığını ablası İleri Nur Daner’e emanet ettiği ortaya çıktı. Her yıl yaz ve kış aylarında dolabını yenileyen oyuncu bu yenileme sürecinde de yine ablasına danışıyor.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Merve Boluğur şarkısı sosyal medyada gündem oldu! Şşşşttt şarkısının sözleri
Merve Boluğur şarkısı sosyal medyada gündem oldu! Şşşşttt şarkısının sözleri
Cansu Dere '' Ve tatil başlar '' notu ile tatil pozları verdi
Cansu Dere '' Ve tatil başlar '' notu ile tatil pozları verdi
Son Haberler
Emekli maaşım eksik yattı nedeni nedir? Emekli maaşı kesinti sorgulama
Emekli maaşım eksik yattı nedeni nedir? Emekli maaşı kesinti sorgulama
Bonservis nedir, neden ödenir? Bonservis ne demektir? Bonservis bedeli kime ödenir?
Bonservis nedir, neden ödenir? Bonservis ne demektir? Bonservis bedeli...
NAVTEX anlamı nedir, ne demek? Navtex ilanı nedir, ne anlama geliyor?
NAVTEX anlamı nedir, ne demek? Navtex ilanı nedir, ne anlama geliyor?
Mavi diploma nedir? Türkiye'de Mavi Diploma veren üniversiteler
Mavi diploma nedir? Türkiye'de Mavi Diploma veren üniversiteler
7322 nitelik kodu anlamı nedir? KPSS 2021/1 nitelik kodları ve anlamları
7322 nitelik kodu anlamı nedir? KPSS 2021/1 nitelik kodları ve anlamları
Tozlu Yaka Özel Yağızoğlu Koleji nerede?
Tozlu Yaka Özel Yağızoğlu Koleji nerede?
LGS tercihlerinde yerel yerleştirme nedir, merkezi yerleştirme nedir? LGS merkezi ve yerel yerleştirme nasıl yapılacak?
LGS tercihlerinde yerel yerleştirme nedir, merkezi yerleştirme nedir?...
LGS tercih dönemi tarihleri 2022...
LGS tercih dönemi tarihleri 2022...
TFF 2. Lig takımları ve grupları 2022
TFF 2. Lig takımları ve grupları 2022
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar geliyor
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar geliyor