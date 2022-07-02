Miray Daner'in tarzı ablasına emanet

Ekranların sevilen oyuncusu Miray Daner, bu zamana kadar birçok dizide rol alarak ekrana geldi. Sosyal medyayı da oldukçak aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan Daner, giyim konusundaki desteğiyse ablasından alıyor. Güzel oyuncunun stil danışmanlığını ablası İleri Nur Daner’e emanet ettiği ortaya çıktı. Her yıl yaz ve kış aylarında dolabını yenileyen oyuncu bu yenileme sürecinde de yine ablasına danışıyor.