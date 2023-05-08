Miray Daner'in yere uzanarak verdiği dekolteli pozu olay oldu!













"MİRAY'IN GÜZELLİĞİ DER SUSARIM.."





Vatanım Sensin ve Medcezir adlı yapımların ardından Kuş Uçuşu dizisinde de rol alan ve performansıyla herkesi kendisine hayran bırakan Miray Daner, oyunculuğuyla topladığı beğenileri güzelliği ile de topluyor.Sosyal medya hesaplarında verdiği dekolte pozlarla da gündemden düşmeyen Miray Daner, yatarak poz verdiği son dekoltesiyle herkesin dikkatini çekti.Birçok başarılı yapımın kadrosunda yer alan ve oyunculuğundaki başarısıyla çok konuşulan Miray Daner, bilindiği üzere Aras Bulut İynemli ile kuzen..24 yaşındaki Miray Daner, bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birlikte. Sosyal medya hesapları üzerinden sürekli paylaşımlar yapan güzel oyuncu son pozuyla olay yarattı, Yere sere serpe uzanarak göğüs dekolteli poz veren Daner'in paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kırdı. Yorumların arasında en çok dikkat çekeni ise "Miray'ın güzelliği der susarım", oldu..