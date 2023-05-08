MAGAZİN
08 Mayıs 2023 - 15:35

Miray Daner'in yere uzanarak verdiği dekolteli pozu olay oldu!

Son olarak Kuş Uçuşu dizisinde izleyicilerin karşısında olan Miray Daner, özel hayatı en çok merak edilen ünlülerin başında geliyor. Oğulcan Engin ile bir süredir birlikte olan güzel oyuncu sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanmaya özen gösteriyor. Ünlü ismim son paylaşımında verdiği dekolteli pozu ise deyim yerindeyse olay oldu..

MAGAZİN
08 Mayıs 2023 - 15:35
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Miray Daner'in yere uzanarak verdiği dekolteli pozu olay oldu!


Vatanım Sensin ve Medcezir adlı yapımların ardından Kuş Uçuşu dizisinde de rol alan ve performansıyla herkesi kendisine hayran bırakan Miray Daner, oyunculuğuyla topladığı beğenileri güzelliği ile de topluyor.

Miray Daner



 Sosyal medya hesaplarında verdiği dekolte pozlarla da gündemden düşmeyen Miray Daner, yatarak poz verdiği son dekoltesiyle herkesin dikkatini çekti.

Miray Daner

Birçok başarılı yapımın kadrosunda yer alan ve oyunculuğundaki başarısıyla çok konuşulan Miray Daner, bilindiği üzere Aras Bulut İynemli ile kuzen..

"MİRAY'IN GÜZELLİĞİ DER SUSARIM.."

Miray Daner

24 yaşındaki Miray Daner, bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birlikte. Sosyal medya hesapları üzerinden sürekli paylaşımlar yapan güzel oyuncu son pozuyla olay yarattı, Yere sere serpe uzanarak göğüs dekolteli poz veren Daner'in paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kırdı. Yorumların arasında en çok dikkat çekeni ise "Miray'ın güzelliği der susarım", oldu..

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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