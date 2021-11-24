Miray Daner ve sevgilisi Oğulcan Engin'den ilk aşk pozu!













Geçtiğimiz Temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu ile olan birlikteliğini bitiren Oğulcan Engin, daha sonra gönlünü Miray Daner'e kaptırmıştı. Aşklarını herkesten gizleyen çift, geçtiğimiz hafta Bebek'te el ele görüntülenmişti.İlişkilerini herkesten uzak tutmaya çalışan Miray Daner ve Oğulcan Engin, ilişkileri hakkında koydukları kuralları bozdu ve birlikte çektirdikleri aşk dolu pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladılar.Önceki akşam bir mekanda eğlenen çiçeği burnunda aşıklar, objektiflere poz verdi ve Miray Daner bu pozu 1,4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı. Daner, gönderisine kalp emojisi eklerken çiftin bir hayli keyifli oldukları dikkatlerden kaçmadı.