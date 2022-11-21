Yemek Tarifleri
21 Kasım 2022 - 13:14

Misafir sofralarının aranan lezzeti! Evde kebap yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Pratik tepsi kebabı ve malzemeleri

Misafiri geleceklerin sofrasında olması gereken lezzet tepsi kebabı herkes tarafından beğenilirken oldukça kolay yapıma da sahiptir. Evde hazırlayabileceğimiz tepsi kebabı tarifi pratik ve oldukça kolaydır. İşte, sofraların sevilen lezzeti tepsi kebabı tarifi ve malzemeleri haberimizde.

Yemek Tarifleri
21 Kasım 2022 - 13:14
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Misafir sofralarının aranan lezzeti! Evde kebap yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Pratik tepsi kebabı ve malzemeleri


Evde kebap hazırlamak zor olsa da bu tarif ile her şey mümkün hale geldi. Farklı yemekler eşliğinde sunulabilecek tepsi kebabı yediden yetmişe herkesin beğenisini topladı. Denenmesi gereken tepsi kebabı tarifini siz değerli okurlarımız ile paylaştık. Tepsi kebabı nasıl yapılır? Tepsi kebabı malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

TEPSİ KEBABI MALZEMELERİ

Yarım kilo kıyma



2 tane kuru soğan

2 tane sivri biber

1 tane kapya biber

3 tane domates

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı isot

Üzeri için;

Domates

Biber

4 adet patates

Salçalı Sos İçin;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

YAPILIŞI

Derin bir kabın içerisine soğan, biber, maydanoz, domates ve baharatlar alınarak malzemeler birbirine geçene kadar yoğurma işlemi yapılır. Malzemeleri doğradıktan ve karıştırdıktan sonra hazırlanan iç harcı tepsiye alarak üzerine bastırılarak yayılır. 1 cm kalındığında olacak şekilde yayılan karışımın üzerine patates, domates ve biberler yerleştirilir. Farklı bir kase içerisinde salça ve suyu karıştırarak üzerine ilave edilir. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında patatesler pişene kadar ve kızarana kadar 40 dakika kadar pişirme işlemi yapılır. Afiyet olsun. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Özel günlerin aranan lezzeti bulundu! Bu pastayı yiyen bir daha yiyor! Pratik tarifli yaş pasta yapılışı
Özel günlerin aranan lezzeti bulundu! Bu pastayı yiyen bir daha yiyor! Pratik tarifli yaş pasta yapılışı
10 dakika da yapılan mantar kurabiye çaylara eşlik ediyor! Bu kadar lezzetli ve kolay kurabiye yok! Yedikçe yiyesiniz gelecek kurabiye tarifi
10 dakika da yapılan mantar kurabiye çaylara eşlik ediyor! Bu kadar lezzetli ve kolay kurabiye yok! Yedikçe yiyesiniz gelecek kurabiye tarifi
Son Haberler
Yoğun bakıma alınmıştı: Türk basınının usta ismi Hıncal Uluç, yaşamını yitirdi!
Yoğun bakıma alınmıştı: Türk basınının usta ismi Hıncal Uluç,...
Trabzonspor'un Onur Bulut aşkı yeniden alevlendi! Yönetim Onur'un transferi için Kayserispor ile görüşmelere başladı
Trabzonspor'un Onur Bulut aşkı yeniden alevlendi! Yönetim Onur'un transferi...
Gaziantep Karkamış ateş hattında: İkinci roketli saldırı sivilleri hedef aldı! 2 ölü 6 yaralı..
Gaziantep Karkamış ateş hattında: İkinci roketli saldırı sivilleri...
2023 yılında sosyal desteğe büyük zam! Bakanlık şartları taşıyan herkese karşılıksız veriyor! Bu fırsatı kaçırmayanlara 4 ay için 2.058 lira ödeme yapılacak
2023 yılında sosyal desteğe büyük zam! Bakanlık şartları taşıyan...
Göztepe'de flaş gelişme! Tecrübeli futbolcu Emre Çolak takımdan ayrıldı
Göztepe'de flaş gelişme! Tecrübeli futbolcu Emre Çolak takımdan...
İran'da protestoya katılan oyuncular tek tek gözaltına alınıyor!
İran'da protestoya katılan oyuncular tek tek gözaltına alınıyor!
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık! Onur Tan'ın bir sonraki projesi Kurtlar Vadisi mi olacak? Onur Tan'ın yeni durağı belli oldu
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık! Onur Tan'ın...
Goldman Sachs'dan yeni dolar analizi: Önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde zirveye çıkacak!
Goldman Sachs'dan yeni dolar analizi: Önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde...
Ünlü isimlerin yılbaşı konser ücretleri yok artık dedirtti! Listenin başında Tarkan var!
Ünlü isimlerin yılbaşı konser ücretleri yok artık dedirtti! Listenin...
Survivor'dan nikah masasına uzanan yolculuk! İlayda Şeker ve İsmail Balaban nikah masasına oturdu!
Survivor'dan nikah masasına uzanan yolculuk! İlayda Şeker ve İsmail...
MEB düğmeye bastı! Siber ve akran zorbalığında yeni dönem başlıyor! İlkokuldan liseye tüm okullarda hemen uygulamaya geçilecek
MEB düğmeye bastı! Siber ve akran zorbalığında yeni dönem başlıyor!...
Camdaki Kız dizisinde dengeler değişiyor! Nalan'ın gözü bir açıldı pir açıldı! Bu saatten sonra olacakları Koroğlu ailesi düşünsün
Camdaki Kız dizisinde dengeler değişiyor! Nalan'ın gözü bir açıldı...
Kış aylarında zayıflayan bağışıklığı güçlendirmek çok kolay! Her gün yanından geçtiğimiz bu iki ürün adeta bağışıklık savaşçıları! Faydalarını duyunca koşa koşa gidip alacaksınız
Kış aylarında zayıflayan bağışıklığı güçlendirmek çok kolay!...
40 yaş üstü kişilerin bu besinleri tüketmesi gerekiyor! Hücrelerin çoğalmasını ve yenilenmesini sağlayan besinler
40 yaş üstü kişilerin bu besinleri tüketmesi gerekiyor! Hücrelerin...
Kimler kadroya alınacak? Merakla bekleniyordu! O yasa teklifi meclise sunuldu
Kimler kadroya alınacak? Merakla bekleniyordu! O yasa teklifi meclise...