Misafir sofralarının aranan lezzeti! Evde kebap yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Pratik tepsi kebabı ve malzemeleri

Evde kebap hazırlamak zor olsa da bu tarif ile her şey mümkün hale geldi. Farklı yemekler eşliğinde sunulabilecek tepsi kebabı yediden yetmişe herkesin beğenisini topladı. Denenmesi gereken tepsi kebabı tarifini siz değerli okurlarımız ile paylaştık. Tepsi kebabı nasıl yapılır? Tepsi kebabı malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...
TEPSİ KEBABI MALZEMELERİYarım kilo kıyma
2 tane kuru soğan 2 tane sivri biber 1 tane kapya biber 3 tane domates Yarım demet maydanoz 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı kekik 1 çay kaşığı isot Üzeri için; Domates Biber 4 adet patates Salçalı Sos İçin; 1 yemek kaşığı domates salçası 1 su bardağı su