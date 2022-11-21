Misafir sofralarının aranan lezzeti! Evde kebap yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Pratik tepsi kebabı ve malzemeleri







TEPSİ KEBABI MALZEMELERİ







YAPILIŞI

Evde kebap hazırlamak zor olsa da bu tarif ile her şey mümkün hale geldi. Farklı yemekler eşliğinde sunulabilecek tepsi kebabı yediden yetmişe herkesin beğenisini topladı. Denenmesi gereken tepsi kebabı tarifini siz değerli okurlarımız ile paylaştık. Tepsi kebabı nasıl yapılır? Tepsi kebabı malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...Yarım kilo kıyma2 tane kuru soğan 2 tane sivri biber 1 tane kapya biber 3 tane domates Yarım demet maydanoz 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı kekik 1 çay kaşığı isot Üzeri için; Domates Biber 4 adet patates Salçalı Sos İçin; 1 yemek kaşığı domates salçası 1 su bardağı suDerin bir kabın içerisine soğan, biber, maydanoz, domates ve baharatlar alınarak malzemeler birbirine geçene kadar yoğurma işlemi yapılır. Malzemeleri doğradıktan ve karıştırdıktan sonra hazırlanan iç harcı tepsiye alarak üzerine bastırılarak yayılır. 1 cm kalındığında olacak şekilde yayılan karışımın üzerine patates, domates ve biberler yerleştirilir. Farklı bir kase içerisinde salça ve suyu karıştırarak üzerine ilave edilir. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında patatesler pişene kadar ve kızarana kadar 40 dakika kadar pişirme işlemi yapılır. Afiyet olsun.