DÜNYA
14 Ağustos 2022 - 15:22

Mısır'da bir kilisede çıkan yangın 41 can aldı!

Mısır'ın Giza kentinde bulunan bir kilisede yangın çıktı. Ayin sırasında çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti. Yangında 45 işinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

DÜNYA
14 Ağustos 2022 - 15:22
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Mısır’da bir kilisede çıkan yangın 41 can aldı!


Mısır'ın başkenti Kahire'nin batı bölgesinde yer alan Giza kentinden korkunç bir haber geldi. Giza'daki Ebu Sifin Kilisesi'nde yapılan bir ayin sırasında kilisede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti. içerisinde kreş de bulunan kilisede, hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğu bildirilirken yangında 45 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Mısır'da kilise yangını

Yaralı sayısı giderek artıyor!



Reuters haber ajansına açıklama yapan güvenlik yetkilileri, Ebu Sifin Kilisesi'nde başlayan yangının kısa sürede büyüdüğü ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için kısa sürede bir çalışma başlattığını bildirdiler. Çıkan yangında ölü sayısının şimdilik 42 olduğu açıklanırken, eldeki verilere göre yaralı sayısının 45'i bulduğu ve sayının da giderek arttığı söylendi.

Mısır'da kilise yangını

Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi yer alırken, hayatını kaybedenlerin çoğunun kilisenin içinde bulunan kreşteki çocuklar olduğu bilgisine ulaşıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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