Mısır'da otobüs kaza yaparak yan devrildi! Kazada 16 kişi yaşamını yitirdi

Mısırdann üzücü haber geldi! onlarca yaralı ve ölü olduğu kaydwdildi! Mısır'da bir tur otobüsünün devrilmesi sonucunda 16 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Mısır devlet gazetesi Ahbar el-Yevm'in internet sitesinde, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Dakahliye ilinde yaşanan kazanın, sürücünün otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucunda yaşandığı açıklandı. Otobüsün Nil Nehri'ne bağlı el-Buhiye kanalına düşmesi sonucunda 16 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralı olarak kurtuldu.
Kaza sonrası kurtarma ekiplerinin kaza yerine hareket etmesi üzerine yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.