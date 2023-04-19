Mısır’dan Netflix’e siyahi Kleopatra tepkisi













Bir avukat, Afrika Kraliçeleri: Kraliçe Kleopatra'yı medya yasalarını ihlal etmekle ve "Mısır kimliğini silmeyi" amaçlamakla suçlayan bir şikayette bulundu. Üst düzey bir arkeolog ise, Kleopatra'nın "siyahi değil, açık tenli" olduğu konusunda ısrar etti. Ancak yapımcı, eleştirmenlere "Oyuncu kadrosunu beğenmiyorsanız diziyi izlemeyin." dedi.Adele James, ırkçı hakaretler içeren küfürlü yorumların ekran görüntülerini içeren bir Twitter gönderisine yorum yaptı. Kleopatra'nın annesinin kimliği bilinmiyor ve tarihçiler onun veya başka herhangi bir kadın atasının yerli bir Mısırlı veya Afrika'nın başka bir yerinden olmasının mümkün olduğunu söylüyor.Baş yapımcı ve anlatıcı olan Amerikalı aktris Jada Pinkett Smith, "Siyahi kraliçelerle ilgili hikayeleri sık sık göremiyoruz veya duymuyoruz ve bu benim için gerçekten önemliydi." dedi. Ancak geçen hafta fragman yayınlandığında birçok Mısırlı Kleopatra tasvirini kınadı. Önde gelen Mısır bilimci ve eski eserler bakanı Zahi Hawass, Al-Masry al-Youm, "Bu tamamen sahte. Kleopatra Yunandı, yani siyah değil, açık tenliydi." açıklamasında bulundu. Avukat Mahmoud al-Semary , "gerekli yasal önlemleri" almasını ve Netflix'in Mısır'daki hizmetlerine erişimi engellemesini talep ederek savcılığa şikayette bulundu.