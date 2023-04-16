DÜNYA
16 Nisan 2023 - 01:00

Mısır'dan Türkiye'ye vize kolaylığı! Artık kapıda alınacak..

Mısır, ülkeyi ziyaret etmeyi planlayan Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize başvurularını açtığını duyurdu.

DÜNYA
16 Nisan 2023 - 01:00
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Mısır'dan Türkiye'ye vize kolaylığı! Artık kapıda alınacak..


Geçtiğimiz yıl Kasım ayı içinde Katar'ın Doha kentinde düzenlenen Dünya Kupası açılış töreninde Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, el sıkışmışlardı ve ardından kademeli olarak diplomatik alanda kanalların açılmasıyla başlayan süreç ise hız kesmeden devam etmişti.

Bu kapsamda Mıısr, bir adın daha attı ve ülkeyi ziyaret eden Türk vatandaşların kapıda vize almalarını sağlayacak bir uygulama başlattı. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, bir son dakika açıklaması yaptı ve sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.



Mısır'dan Türkiye'ye vize kolaylığı

TÜRK VATANDAŞLARI MISIR'A DAHA ÖNCEDEN VİZE ALMADAN GİDEBİLECEKLER

Büyükelçi Salih Mutlu Şen, söz konusu uygulamaya ilişkin yaptığı paylaşımında "Vatandaşlarımız önce Mısır'a vizesiz giriş yapabilecek. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verirken Büyükelçi Şen mesajında ​​konuyla ilgili detaya yer vermese de Mısır'dan henüz resmi olarak bir açıklama gelmedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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