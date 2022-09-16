EKONOMİ
16 Eylül 2022 - 17:44

Mısır hasadının başladığı Mardin'de verimin düşük olması çiftçileri üzdü

Mardin'in Mazıdağı ilçesi ovasında biçerdöverler ile ilk mısır hasadı başlarken, verimin düşük olması çiftçileri üzdü.

EKONOMİ
16 Eylül 2022 - 17:44
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Mısır hasadının başladığı Mardin’de verimin düşük olması çiftçileri üzdü


Mardin'in önemli tarım merkezlerinden bir tanesi olan Mazıdağı'nda mısır üreticileri hasada başladı. Mısır üreticileri nisan ayında ektiği mısırları 7 ay boyunca gece gündüz demeden emek verirken, hasat zamanı mahsullerini toplamanın sevincini yaşıyor. İlçenin öne çıkan gelir kaynağı olan mısır hasadına başlayan çiftçiler, gübre, ilaç, mazot ve elektrik gibi önemli girdi maliyetlerine yıl içinde büyük ölçüde zam gelmesinin kendilerini ciddi manada etkilediğini ifade etti.



“Gübre bizim belimizi büküyor”

Mazıdağı ilçesine bağlı Yetkinler Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hilal Esen, gübreyi veremediklerinden dolayı istedikleri verimi alamadıklarını dile getirdi. Esen, “Bugün birinci ürün mısırı biçtik. İstediğimiz verimi almadık. Geçen sene bin 500, bin 600 kilo ortalama verim aldık, ancak bu sene 800, 900 kilo beklenti var. Çünkü istediğimiz gübreyi veremedik, istediğimiz ilacı veremedik. Ondan dolayı düşüktür. Bizim bölgede su sıkıntısı vardır. Ondan da kaynaklanıyor ancak gübre bizim belimizi büküyor. Gübre ile geliyor bu ürün. Fiyatlar geçen seneye göre bu sene artış var ancak gübreyle, mazotla girdi maliyetleri hesapladığımız zaman o beklentiyi veremiyor maalesef. Şu anki mısır fiyatı girdi maliyetlerini karşılamıyor. Toplam 100 dönüme yakın mısır ekmişim, 30 dönümü biçtim, 18 ton verim aldım" dedi.

Çiftçilerden Mahmut Ildız, geçtiğimiz sene biçerdövere dönüm başı 27 TL verdiklerini söylerken bu sene 135 TL ödediklerini bilgisini verdi. Ildız, “Şu anda arkadaşımızın biçtiği mısır normal senelere göre bin 600, bin 700 kilo civarı beklentimiz olurken zannederim an itibariyle 1 tonun altına düşmüştür” diye konuştu.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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