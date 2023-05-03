Mısırlı sevgilisiyle evlenen Şeyma Subaşı, nikah cüzdanını alır almaz ilk hamleyi yaptı!













Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi yaklaşık üç yıldır büyük bir aşk yaşıyorlardı. Bu birliktelik dün resmiyete döküldü. Çift Fas'ın Marakeş kentinde birbirlerine evet diyerek evlendiler.Pek çok ayrılık ve barışmanın ardından ikili nihayet ilişkilerini resmen onayladı. Subaşı ve Alsaloussi, dün Fas'ın Marakeş kentinde sonsuza dek birbirlerine evet dediler.Şeyma Subaşı, nikah cüzdanını eline elır almaz ilk hamlesini yaptı ve sosyal medya hesaplarında soyadını değiştirdi. Nikahlarının kıyıldığı sırada çekilen düğün fotoğrafları ise sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.