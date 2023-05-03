MAGAZİN
03 Mayıs 2023 - 12:10

Mısırlı sevgilisiyle evlenen Şeyma Subaşı, nikah cüzdanını alır almaz ilk hamleyi yaptı!

Şeyma Subaşı, uzun süredir sevgilisi olan Muhammed Alsaloussi ile nikah masasına oturdu. Çift, Fas'ın Marakeş kentinde dünyaevine girdi.

MAGAZİN
03 Mayıs 2023 - 12:10
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Mısırlı sevgilisiyle evlenen Şeyma Subaşı, nikah cüzdanını alır almaz ilk hamleyi yaptı!


Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi yaklaşık üç yıldır büyük bir aşk yaşıyorlardı. Bu birliktelik dün resmiyete döküldü. Çift Fas'ın Marakeş kentinde birbirlerine evet diyerek evlendiler.

Mısırlı sevgilisiyle evlenen Şeyma Subaşı



Pek çok ayrılık ve barışmanın ardından ikili nihayet ilişkilerini resmen onayladı. Subaşı ve Alsaloussi, dün Fas'ın Marakeş kentinde sonsuza dek birbirlerine evet dediler.

Mısırlı sevgilisiyle evlenen Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı, nikah cüzdanını eline elır almaz ilk hamlesini yaptı ve sosyal medya hesaplarında soyadını değiştirdi. Nikahlarının kıyıldığı sırada çekilen düğün fotoğrafları ise sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Mısırlı sevgilisiyle evlenen Şeyma Subaşı

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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