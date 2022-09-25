MAGAZİN
25 Eylül 2022 - 12:56

Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!

Miss Turkey 2022'de birinci olarak seçilen ve Miss World'de göstereceği başarının altını altını çizen 24 yaşındaki Nursena Say (24), hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Estetik operasyonlara karşı olduğunu vurgulayan tescilli güzel, botoks ve dolgu gibi estetikler yaptırmadığını söyledi. Peki, Nursena Say kimdir, kaç yaşında? Nursena Say'ın memeleketi neresi, boyu ve kilosu kaç? İşte, Nursena Say hakkında merak edilenler..

MAGAZİN
25 Eylül 2022 - 12:56
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Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!


Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 2022 yılı kazananı Narsena Say oldu. Tescilli güzelin hayatı da milyonların gündeminde yer almaya başladı. Nursena, yarışmada boyu, kilosu ve yaşı, uzun, dik fiziği ve güzelliğiyle 19 finalisti geride bırakırken aslında ilk hedefinin okumak olduğunu söyledi. Kendisine rol model olarak Azra Akın'ı seçtiğni dile getiren Nursena Say, çok sayıda kişinin en çok merak ettiği güzellerin arasında yerini aldı.

Miss Turkey birincisi Nursena Say

"Estetik operasyonum yok"



Estetik operasyonlar hakkındaki düşünceleri merak edilen Nursena Say, konuyla ilgili yaptığı açıkalamasında fenomenlere benzemek içi yaptırılan estetik ameliyatlarına karşı olduğunu söyledi. kendisinin botoks, dolgu gibi estetiklerinin olmadığını belirten tescilli güzel, aslında duruş ve gülüş güzellik kavramının kendisi için çok önemlş olduğunu söyledi.

Miss Turkey birincisi Nursena Say

Genç insanların yalnızca sosyal medyadaki fenomenlere benzemek için estetik operasyon yaptırmalarına karşı çıktığının altını çizen Nursena Say, kendisinin kaşına gözüne yapıla yorumlara takılmadığını kendisi için yapıcı davranışsal önerilerin daha önemli olduğunu dile getirdi.

Şuan hiç estetiğinin olmadığını belirten Nursena Say, yaşının genç olmasından dolayı botoks ve dolguya ihtiyaç duymadığını söyledi ve ilerleyen yaşlarda bu durumun değişip değişmeyeceği konusunda emin olmadığını ifade etti.

Miss Turkey birincisi Nursena Say

Nursena Say kimdir, kaç yaşında?

Binlerce kişi Nursena Say'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve kaç kilo olduğu hakkında sorulan sorulara cevaplar arıyor. 19 numara ile yarışan Nursena Say, jürilerden aldığı puanlarla Türkiye'nin en güzel kızı seçilirken hayatıyla ve biyografsiyle en çok merak edilenler arasında bulunuyor.

Şuan 24 yaşında olan Nursena Say'ın Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olduğu öğrenildi. Boyu 1.80 olan tescilli güzelin aslen Mersin'li olduğu ve eğitim almak için İstanbul'a geldiği biliniyor.

Miss Turkey birincisi Nursena Say

Çocukluğundan beri hep bir şeyler çizme, tasarlama ve üretme eğiliminde olan Nursena Say, eğitimini İstanbul'da almak istediği için Mimar Sinan Üniversitesi'ni tercih etti. Eğitim alırken İstanbul'u gezen Say'ın tarihi eserlere oldukça fazla merakı bulunuyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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