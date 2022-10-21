MİT'in PKK/KCK operasyonunda sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak, Sincar'dan alındı!







MİT'TEN NOKTA OPERASYON











Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, Irak'ta görev yapan Canşer-Laşer kod adını kullanan ve PKK/KCK'nın sözde suikast birliği komutanı olarak faaliyetlerini sürdüren Burhan Piçak'ı Musul Sincar'dan alarak Türkiye'ye getirdi.Teröröristin 2015 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinden Suriye'ye girdiği, PKK/YPG'ye katıldığı ve Suriye'deki YPG kamplarında eğitim gördüğü bildirildi. 2019-2020 yıllarında Suriye'nin kuzeyindeki 2019 Barış Pınarı Harekatı'na karşı örgütün sözde Taburu Harekatı'nda Suriye'nin Tabka bölgesinde operasyonlar düzenlemeye kararlı olan Piçak, 2020 sonlarında Sırrin Akademi olarak bilinen ve örgüt tarafından suikast birimine atandığı belirlendi.Piçak'ın daha sonrasında Musul'a bağlı Sincar'da sözde komutan olarak görev yaptığı tespit edildi.