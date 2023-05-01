Dünya MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini konuşuyor. Sözde DEAŞ lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getiren operasyonla ilgili yeni detaylarınn ortaya çıktığı bildirildi. Güvenlik kaynakları MİT'e, sık sık hareket etme kararlılığındaki Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adını kullanan "sözde DEAŞ'ın yeni halifesi" olduğu söylenen teröristin yer değiştiriyor olacağı haberi geldiğini aktardı.
Kamufle edilmiş bir yer altı sığınağının da bulunduğu eve yönelik düzenlenen operasyonda Ebu Hüseyin el-Hüseyni el-Kureyşi "teslim ol" çağrısında bulundu, ancak yanıt alamadı. Bunun üzerine MİT Özel Harekat ekibi binaya girerek öncelikle evin bahçe duvarlarını ardından arka kapılarıla birlikte yan duvarları havaya uçurdu. Ebu Hüseyin el-Hüseyni el-Kureyşi tutuklanacağını anlayınca intihar yeleğini havaya uçurdu.
Genel
01 Mayıs 2023 - 19:36
MİT'in Suriye'de düzenlediği DEAŞ operasyonundaki 'intihar yeleği'nin detayları ortaya çıktı!
Suriye’de düzenlenen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonunda yeni detayların ortaya çıktığı görüldü. 4 saat süren operasyonun ardından MİT'in etkisiz hale getirdiği DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi'nin yakalanmak üzere olduğunu anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı ortaya çıktı. Bu arada MİT operasyonlarına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.
Genel
01 Mayıs 2023 - 19:36