MİT'in Suriye'de düzenlediği DEAŞ operasyonundaki 'intihar yeleği'nin detayları ortaya çıktı!

İNTİHAR YELEĞİNİ HAVAYA UÇURDU





DEAŞ’IN YENİ HALİFESİ DENİYORDU Yaklaşık 4 saat süren operasyonda MİT Özel Harekat timi ve sivillerin yaralanmadığı bildirildi. DEAŞ terör örgütüne 2013 yılında katılan Ebu Hüseyin el-Hüseyni el-Kureşi kısa süre içinde örgüt içerisinde lider konuma yükseldi. Ebu Hüseyin el-Hüseyni el-Kureyşi, eski lider DAEŞ Ebu Hasan el-Kureyşi'nin öldürülmesinin ardından 30 Kasım 2022'de yeni halife olarak ilan edildi. İşte operasyon sonrası yeni fotoğraflar...













Dünya MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini konuşuyor. Sözde DEAŞ lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getiren operasyonla ilgili yeni detaylarınn ortaya çıktığı bildirildi. Güvenlik kaynakları MİT'e, sık sık hareket etme kararlılığındaki Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adını kullanan "sözde DEAŞ'ın yeni halifesi" olduğu söylenen teröristin yer değiştiriyor olacağı haberi geldiğini aktardı.Kamufle edilmiş bir yer altı sığınağının da bulunduğu eve yönelik düzenlenen operasyonda Ebu Hüseyin el-Hüseyni el-Kureyşi "teslim ol" çağrısında bulundu, ancak yanıt alamadı. Bunun üzerine MİT Özel Harekat ekibi binaya girerek öncelikle evin bahçe duvarlarını ardından arka kapılarıla birlikte yan duvarları havaya uçurdu. Ebu Hüseyin el-Hüseyni el-Kureyşi tutuklanacağını anlayınca intihar yeleğini havaya uçurdu.