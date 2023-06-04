GÜNDEM
04 Haziran 2023 - 13:37

MİT, İstanbul Valiliği, Genelkurmay Başkanlığı makamları boş kaldı! Gözler Erdoğan'ın kararnamesinde..

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni kabinenin açıklamasının hemen sonrasın da MİT Başkanlığı makamının, İstanbul Valiliği'nin ve Genelkurmay Başkanlığı makamlarının boş kaldığı görüldü.. Bu pozisyonlar Erdoğan'ın imzalayacağı kararname ile doldurulacaktır.

GÜNDEM
04 Haziran 2023 - 13:37
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MİT, İstanbul Valiliği, Genelkurmay Başkanlığı makamları boş kaldı! Gözler Erdoğan'ın kararnamesinde..


Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini kamuoyuna duyurdu. MİT Rektörü Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na, İstanbul Valisi olan Ali Yellikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na ve Genelkurmay Başkanı olan Yaşar Güler'in ise Milli Savunma Bakanlığı'na atandığı bildirildi. MİT Rektörlüğü, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı'nın görev koltukları boş kalırken bu kadroları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması bekleniyor.

MİT, İstanbul Valiliği, Genelkurmay Başkanlığı makamları boş kaldı



Cumhurbaşkanlığı kabinesini üyelerinin kamuoyuna açıklanmasının ardından MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı'nın yetkililerinin kabineye atanmasıyla yerleri boş kaldı. Erdoğan'ın adı geçen söz konusu kadroları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atayacağı söylendi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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