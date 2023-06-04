MİT, İstanbul Valiliği, Genelkurmay Başkanlığı makamları boş kaldı! Gözler Erdoğan'ın kararnamesinde..













Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini kamuoyuna duyurdu. MİT Rektörü Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na, İstanbul Valisi olan Ali Yellikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na ve Genelkurmay Başkanı olan Yaşar Güler'in ise Milli Savunma Bakanlığı'na atandığı bildirildi. MİT Rektörlüğü, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı'nın görev koltukları boş kalırken bu kadroları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması bekleniyor.Cumhurbaşkanlığı kabinesini üyelerinin kamuoyuna açıklanmasının ardından MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı'nın yetkililerinin kabineye atanmasıyla yerleri boş kaldı. Erdoğan'ın adı geçen söz konusu kadroları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atayacağı söylendi.