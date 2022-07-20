MİT, Mavi kategori aramalarında yer alan 'Zerdeşt' kod adlı Savaş Çelik'e göz açtırmadı!







Avrupa'ya kaçarken yakalandı!







"Binbaşı Arslan Kulaksız’ın kanı yerde kalmadı"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonu sayesinde 2015 yılında Muş’un Malazgirt ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan ve şehit düşen İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın kanı yerde bırakılmadı. Saldırıda olduğu belirlenen ve mavi kategoride aranan PKK/KCK mensubu Zerdeşt kod adlı Savaş Çelik, sınır ötesi düzenlenen bir operasyonla yakalandı.Terör örgütü PKK/KCK'nın üyesi olan ve aynı zamanda mavi kategoride arananlar listesinde bulunan Savaş Çelik, 2014 yılından itibaren Muş kırsalında bulunmuş ve orada işbirlikçilik faaliyeti yürütmüştü. Yapılan eylemlerde aktif roller alan terör örgütü üyesi Çelik, 2015 yılında uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız’ın saldırısında eylem planlayıcı olarak görev almış ve eylemi gerçekleştirenler arasında da bulunmuştu. Eylemi gerçekleştirdikten sonra Suriye'ye geçen ve orada örgütün faaliyetlerine devam eden Savaş Çelik, faaliyetlerine devam edebilmesi için Avrupa için görevlendirildi. MİT'in düzenlediği nefes kesen operasyonla kıskıvrak yakalanan çelik, Avrupa'ya geçmeden yakalandı ve Türkiye'ye getirildi.Elim saldırı sonucu şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız’ın kanı Savaş çelik'in yakalanması sonrası yerde kalmadı. Kulaksız'ın ölüm yıldönümüne bir kaç gün kala saldırıda son fail olan firarinin yakalanması yüreklere su serpti.