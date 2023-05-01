GÜNDEM
01 Mayıs 2023 - 10:56

MİT, Suriye'de IŞİD'in sözde lideri el-Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi!

MİT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda IŞİD'in sözde lideri olarak bilinen Ebu Hüseyin el-Kureyşi öldürüldü. Konuyla ilgili IŞİD'den herhangi bir açıklama gelmedi.

GÜNDEM
01 Mayıs 2023 - 10:56
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MİT, Suriye'de IŞİD'in sözde lideri el-Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi!


TRT Türkiye'nin çok sayıda Avrupa kanalı ve Türk televizyon kanallarının ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şahıs Suriye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

MİT, Suriye'de IŞİD'in sözde lideri el-Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında "Şu anda DEAŞ'la ilgili hiçbir şeyi etkisiz hale getirmedik, bir, iki, üç değil. PKK ile bağlantılı sayıları etkisiz hale getirdik” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ayrıca MİT'in uzun süredir Ebu Hüseyin el Kureşi'yi takip ettiğini de sözlerine ekledi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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