MİT, Suriye'de IŞİD'in sözde lideri el-Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi!













TRT Türkiye'nin çok sayıda Avrupa kanalı ve Türk televizyon kanallarının ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şahıs Suriye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında "Şu anda DEAŞ'la ilgili hiçbir şeyi etkisiz hale getirmedik, bir, iki, üç değil. PKK ile bağlantılı sayıları etkisiz hale getirdik” ifadelerini kullandı. Erdoğan, ayrıca MİT'in uzun süredir Ebu Hüseyin el Kureşi'yi takip ettiğini de sözlerine ekledi.