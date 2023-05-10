GÜNDEM
10 Mayıs 2023 - 14:50

MİT'ten PKK'nın sözde özel güç kuryesine operasyon: Etkisiz hale getirildi!

MİT'in açıklamasında, Irak'ın kuzey bölgesinde bulunan Gara'da düzenlediği operasyonda PKK/KCK terör örgütünün Özel Kuvvetler kurye sorumluluğunu yapan Müslüm Ürper'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜNDEM
10 Mayıs 2023 - 14:50
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MİT'ten PKK'nın sözde özel güç kuryesine operasyon: Etkisiz hale getirildi!


Güvenlik kaynakları tarafından verilen bilgilerde, 2013 yılında örgütün kırsal kadrosuna katıldığı tespit edilen Müslüm Ürper, Türkiye'de sokak gösterilerine katıldı. Daha sonrasında Suriye'ye geçen Ürper, Türkiye'ye karşı düzenlenen birçok organize eylemde yer aldı.

2015 yılı içinde Irak'ta bulunan Müslüm Ürper'in MİT tarafından güvenlik güçlerine karşı düzenlenen operasyonlara silah ve mühimmat nakletmekle suçlandığı bilgisi paylaşıldı.



MİT'ten PKK'nın sözde özel güç kuryesine operasyon

Gara'da MİT'in Operasyon Noktası tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilen Müslüm Ürper'in etkisiz hale getirildikten sonra örgütün liderliği güvenilir bir kurye bulmakta zorlanacağı aktarıldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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