MİT'ten PKK'nın sözde özel güç kuryesine operasyon: Etkisiz hale getirildi!













Güvenlik kaynakları tarafından verilen bilgilerde, 2013 yılında örgütün kırsal kadrosuna katıldığı tespit edilen Müslüm Ürper, Türkiye'de sokak gösterilerine katıldı. Daha sonrasında Suriye'ye geçen Ürper, Türkiye'ye karşı düzenlenen birçok organize eylemde yer aldı. 2015 yılı içinde Irak'ta bulunan Müslüm Ürper'in MİT tarafından güvenlik güçlerine karşı düzenlenen operasyonlara silah ve mühimmat nakletmekle suçlandığı bilgisi paylaşıldı.Gara'da MİT'in Operasyon Noktası tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilen Müslüm Ürper'in etkisiz hale getirildikten sonra örgütün liderliği güvenilir bir kurye bulmakta zorlanacağı aktarıldı.