MİT'ten PKK/YPG'ye beklenmeyen darbe! Terör örgütünün sözde sorumlusu Mohammed Nasır öldürüldü..

İstiklal Caddesi'nde 6 kişini ölümüne neden olan terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde kara harekatı için güçlü bir mesaj göndermeye devam ederken, MİT de Suriye'de operasyonlara başladı.
SORUMLU TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Terörist İbrahim Muhammed Nasır'ın, IŞİD'e karşı mücadele kisvesi altında ABD'nin gönderdiği füzelerin nasıl kullanılacağı konusunda ABD askerlerinden özel eğitim aldığı ancak son iki yıldır TSK'ya yönelik bir dizi saldırıda yer aldığı söyleniyor. Tutuklanan ve teslim olan teröristler ile açıklamada adı geçen terörist Nasır'ın kimlik kontrollerinin MİT tarafından uzun süredir yakından takip edildiği bildirildi.