Edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli düzenlediği iki ayrı operasyonda kırmızı bültenle aranan 5 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerden birisinin örgütün sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz olduğu öğrenildi.
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 09:55
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Suriye'de düzenlediği iki operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz'ün de arasında olduğu 5 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 09:55