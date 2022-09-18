MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli düzenlediği iki ayrı operasyonda kırmızı bültenle aranan 5 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerden birisinin örgütün sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz olduğu öğrenildi.