YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 19:31

Mke Ankaragücü Yeni Transferi Tolga Ciğerci'yi Duyurdu

Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci’nin yeni adresi Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü oldu.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 19:31
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Mke Ankaragücü Yeni Transferi Tolga Ciğerci'yi Duyurdu


Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin yeni adresi Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü oldu.


MKE Ankaragücü, Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de oynayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzaladı. Başkent temsilcisi, 112. kuruluş yıldönümü için Eryaman Stadı'nda düzenlenen etkinlikte Tolga Ciğerci transferini duyurdu.




MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Tolga Ciğerci'nin transferi için 1,5 aydır sürmekte olan görüşmelerin dün gece sonuçlandığını belirterek, "Hocamızın da ortak kanaati doğrultusunda transferi netleştirdik. Yarım saat önce de Tolga'yı buraya davet ederek sürpriz yapmak istedik" ifadelerini kullanarak Tolga Ciğerci transferini açıkladı.


Yapılan basın açıklamasında hem Tolga Ciğerci transferini değerlendiren aynı zamanda kulübün genel gidişatı konusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Faruk Koca, hedef koymanın öneminin altını çizerek, “Siz futbolcuya, hocaya ve camiaya bir hedef göstermezseniz motivasyonun yarısını kaybedersiniz. Bu motivasyon işi. Tabii ki bu ligde hedefimiz neyse odur. Şampiyon olmaksa şampiyonluk, Avrupa'ya gitmekse Avrupa'ya gitmek. Bunlar hedeftir. Tabii ki hedefimize kilitleneceğiz. Biz hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Tolga Ciğerci'ye güveniyoruz. Hocamız bakar ihtiyaç duyulursa, almak istediğimiz oyuncuları güzel bir izleme yaparak takımımıza katarız. Bu yönetim bu kulübü bu hoca ve bu futbolcularla hak ettiği yere getirecektir. Sadece şunu rica ediyorum, taraftarlarımız kendi şahsi hesaplarıyla kulübü yıpratmak için paylaşımlar yapmasın” diyerek konuşmasını belirtti.


MKE Ankaragücü'nün geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni hocası Ömer Erdoğan ise yeni transfer Tolga Ciğerci hakkında övgü dolu sözlerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:


“Hocaların her an isteği olur ancak ben Tolga konusunda çok ısrarcı oldum. Sağ olsun başkanım da transferi gerçekleştirdi. Önceki hocamız Mustafa Hoca ile birlikte bir ilişkileri olmuş. Tolga bize çok güç ve kalite katacak. Çünkü Tolga'nın geçmişine baktığınız zaman Almanya'daki dönemlerinden beri çok takip ediyorum. Türkiye'ye geldikten sonrada çok takip ettim. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da ve özellikle geçtiğimiz sene Başakşehir'de bence ligin kendi mevkiindeki en güzel oyuncusuydu. Çok çalışarak inşallah bu kulübü hak ettiği yerlere getireceğiz.”



“Fiziksel olarak çok iyiyim, çok çalıştım”


MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Tolga Ciğerci, fiziksel olarak kendini çok iyi hissettiğinin altını çizerek, “Buranın ne denli büyük bir kulüp olduğunun, taraftarlarının ne denli büyük olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzdende burayı tercih ettim. Burada başkanım ve hocamın hedefleri var. Benimde hedeflerim var. İnşallah başlangıcımız hepimiz için iyi olur. Puanlarımızı toplarız ve daha sonrasında her şey güzel olur bizim açımızdan. Fiziksel olarak çok iyiyim, çok çalıştım. Ama birkaç takım idmanı gerektiğini düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda maçlara çıkmaya başlarım” dedi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...