Mke Ankaragücü Yeni Transferi Tolga Ciğerci'yi Duyurdu

Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin yeni adresi Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü oldu.MKE Ankaragücü, Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de oynayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzaladı. Başkent temsilcisi, 112. kuruluş yıldönümü için Eryaman Stadı'nda düzenlenen etkinlikte Tolga Ciğerci transferini duyurdu.MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Tolga Ciğerci'nin transferi için 1,5 aydır sürmekte olan görüşmelerin dün gece sonuçlandığını belirterek, "Hocamızın da ortak kanaati doğrultusunda transferi netleştirdik. Yarım saat önce de Tolga'yı buraya davet ederek sürpriz yapmak istedik" ifadelerini kullanarak Tolga Ciğerci transferini açıkladı.Yapılan basın açıklamasında hem Tolga Ciğerci transferini değerlendiren aynı zamanda kulübün genel gidişatı konusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Faruk Koca, hedef koymanın öneminin altını çizerek, “Siz futbolcuya, hocaya ve camiaya bir hedef göstermezseniz motivasyonun yarısını kaybedersiniz. Bu motivasyon işi. Tabii ki bu ligde hedefimiz neyse odur. Şampiyon olmaksa şampiyonluk, Avrupa'ya gitmekse Avrupa'ya gitmek. Bunlar hedeftir. Tabii ki hedefimize kilitleneceğiz. Biz hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Tolga Ciğerci'ye güveniyoruz. Hocamız bakar ihtiyaç duyulursa, almak istediğimiz oyuncuları güzel bir izleme yaparak takımımıza katarız. Bu yönetim bu kulübü bu hoca ve bu futbolcularla hak ettiği yere getirecektir. Sadece şunu rica ediyorum, taraftarlarımız kendi şahsi hesaplarıyla kulübü yıpratmak için paylaşımlar yapmasın” diyerek konuşmasını belirtti.MKE Ankaragücü'nün geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni hocası Ömer Erdoğan ise yeni transfer Tolga Ciğerci hakkında övgü dolu sözlerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:“Hocaların her an isteği olur ancak ben Tolga konusunda çok ısrarcı oldum. Sağ olsun başkanım da transferi gerçekleştirdi. Önceki hocamız Mustafa Hoca ile birlikte bir ilişkileri olmuş. Tolga bize çok güç ve kalite katacak. Çünkü Tolga'nın geçmişine baktığınız zaman Almanya'daki dönemlerinden beri çok takip ediyorum. Türkiye'ye geldikten sonrada çok takip ettim. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da ve özellikle geçtiğimiz sene Başakşehir'de bence ligin kendi mevkiindeki en güzel oyuncusuydu. Çok çalışarak inşallah bu kulübü hak ettiği yerlere getireceğiz.”“Fiziksel olarak çok iyiyim, çok çalıştım”MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Tolga Ciğerci, fiziksel olarak kendini çok iyi hissettiğinin altını çizerek, “Buranın ne denli büyük bir kulüp olduğunun, taraftarlarının ne denli büyük olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzdende burayı tercih ettim. Burada başkanım ve hocamın hedefleri var. Benimde hedeflerim var. İnşallah başlangıcımız hepimiz için iyi olur. Puanlarımızı toplarız ve daha sonrasında her şey güzel olur bizim açımızdan. Fiziksel olarak çok iyiyim, çok çalıştım. Ama birkaç takım idmanı gerektiğini düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda maçlara çıkmaya başlarım” dedi.