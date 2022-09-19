MKE Kırıkkale Barut Fabrikası'nda patlama: 2 yaralı













Edinilen bilgiye göre, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kırıkkale Barut Fabrikası'nda patlama gerçekleşti. Olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri yollandı. Patlamanın etkisiyle yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fabrikada çalışan işçilerin tamamı ise tahliye edildi. Patlamaya ilişkin soruşturmaya başlatıldı.Patlama anını anlatan Fatih Uçar, "Öğlen istirahatine gidiyorduk. MKE Barut Fabrikası içerisine itfaiye ve polisler geldi. Şimdi müdahale ettiler. Patlama pres binasının içerisinde oldu. Biz de oturuyorduk yemeği yedik. Bizi baya bir titretti. Bizi çıkarttılar. 2 tane yaralı var, onlar da zaten ayakta" dedi.