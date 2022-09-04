GÜNDEM
04 Eylül 2022 - 17:53

MKYK toplantısından memur, emekli ve işçilere büyük müjde! Memur, emekli ve işçi maaşlarına büyük zam yolda!

AKP’de yapılan MKYK toplantısının birinci gündem konusu olan memur, emekli ve işçilerin maaşlarına yapılması gereken zam miktarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada yılbaşında memur, emekli ve milyonlarca işçinin maaşlarına zam yapılacağını partililerle paylaştığı öğrenildi. Peki AKP’de yapılan MKYK toplantısında neler konuşuldu? İşte, MKYK toplantısının detayları…

GÜNDEM
04 Eylül 2022 - 17:53
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MKYK toplantısından memur, emekli ve işçilere büyük müjde! Memur, emekli ve işçi maaşlarına büyük zam yolda!


AKP’de yapılan MKYK toplantısında birinci gündem konusu da buydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarına oldukça iyi bir zam yapılacağını da partililerle paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda torba yasasına da değinildi. Torba Teklifinde pek çok düzenlemeye yer verildi. Bu düzenlemeler arasında da öğrenim kredisi borçlarına  da yer verildi. Bu düzenleme 3 milyonu aşkın gencin öğrenim kredilerindeki faizin silinmesine yönelik düzenleme yapılacak. Yeni öğrenim kredilerine yönelikte bir düzenleme yapılacağı duyuruldu.

EYT Sorununa Çözüm!



Yapılan MKYK toplantısında ayrıca EYT sorununa da çözüm getiriliyor. EYT sorununa yönelik çalışmaların devam ettiği ve bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir sunum yapacağı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmaların kısa bir sürede meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Bu açıklamayla 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak olan maaş rakamları ise:

Asgari ücret 7.500₺

En düşük emekli aylığı 5.000₺

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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