MKYK toplantısından memur, emekli ve işçilere büyük müjde! Memur, emekli ve işçi maaşlarına büyük zam yolda!







EYT Sorununa Çözüm!







AKP’de yapılan MKYK toplantısında birinci gündem konusu da buydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarına oldukça iyi bir zam yapılacağını da partililerle paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda torba yasasına da değinildi. Torba Teklifinde pek çok düzenlemeye yer verildi. Bu düzenlemeler arasında da öğrenim kredisi borçlarına da yer verildi. Bu düzenleme 3 milyonu aşkın gencin öğrenim kredilerindeki faizin silinmesine yönelik düzenleme yapılacak. Yeni öğrenim kredilerine yönelikte bir düzenleme yapılacağı duyuruldu.Yapılan MKYK toplantısında ayrıca EYT sorununa da çözüm getiriliyor. EYT sorununa yönelik çalışmaların devam ettiği ve bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir sunum yapacağı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmaların kısa bir sürede meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Bu açıklamayla 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak olan maaş rakamları ise: Asgari ücret 7.500₺ En düşük emekli aylığı 5.000₺