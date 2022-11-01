KAMU PERSONELİ
01 Kasım 2022 - 13:25

MNG Kargo personel alım şartları nedir, kaç kişi alınacak? MNG Kargo personel alım ilanı detayları

Türkiye'nin en çok tercih edilen kargo şirketleri arasında yer alan MNG kargo yeni bir personel alım ilanı yayınladı. Peki, MNG Kargo personel alımları hangi kadrolar için yapılacak, kaç kişi alınacak? İşte MNG Kargo personel alım ilanı detayları...

KAMU PERSONELİ
01 Kasım 2022 - 13:25
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MNG Kargo personel alım şartları nedir, kaç kişi alınacak? MNG Kargo personel alım ilanı detayları
MNG Kargı, 2003 senesinde MNG Holding iştiraki olarak kurulan bir şirkettir. MNG Kargo şuan 700'ü aşkın şube, yedisi Teknolojik Aktarma Merkezi olacak şekilde 26 aktarma merkezi, 14 bölge müdürlüğü, 7 binden fazla çalışan ve 2 binden fazla kara taşıma aracı ile 6 uçakla hizmetini sürdürmektedir.

2022 senesi büyüme hedefleriyle personel alımı yapacağını açıklayan kargo şirketi, genel olarak çağrı merkezi danışmanı, tahsilat işçisi, orta düzey yönetici, sürücü, saha operasyon elemanı, güvenlik görevlisi ve şube müdürü gibi alanlarda alım yapacak.

MNG KARGO PERSONEL ALIM İLANI

MNG Kargo'nun personel alım başvuruları yebiris.com adresi üzerinden yapılıyor. Yapılan başvurular insan kaynaklarınca ayrıntılı olarak incelendikten sonra olumlu sonuç alan kişiler mülakat için davet ediliyor. Mülakat aşamasında adayın pozisyona uygun olup olmadığı test edildikten sonra sonuca bağlanıyor.

 MNG Kargo personel alımı

MNG KARGO PERSONEL ALIM ŞARTLARI

Yapılacak alımlarda adaylarda aranan şartlar şunlardır:

- Minimum lise mezunu olması,

- Minimum C sınıfı ehliyeti olması,

- 35 yaşından küçük olması,

- SRC belgesi olması ya da başvuru yapmış olması,

- Tercihen psikoteknik test belgesinin olması,

- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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