Mobil hat kullananlar dikkat! Bunu kesinlikle yapmak gerekiyor: Telefonunuzu bir daha kullanamayabilirsiniz!

Çoğu Türk vatandaşın cep telefonlarına arama ya da mesaj olarak ticari olarak gelmesinden rahatsız oluyor. Fakat bu durum ile ilgili yapılan son dakika
gelişmeler Türk vatandaşını çok sevindirecek. e-Devlet arama motoru sistemi ile verilen Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi vesilesiyle Türk vatandaşları cep telefonlarına yapılan arama ve mesajları spamlayabilirler.
Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hat kullanan binlerce vatandaşların hemen yapması gerekiyor: Eğer bunu yapmazsanız hem arama hem mesaj…
Türkiye'de başlıca tüm operotörler Turkcell, Türk Telekom, Vodafone ve diğer cep telefonları hatlarını kullanıcılarına müjde ! Binlerce Türk vatandaşı merakla bu haberi bekliyor. Çoğu kişinin bunu hızlı bir şekilde yapması gerekiyor. Uygulama yapmayan Türk vatandaşların cep telefonlarına başlıca 0850 ile başlayan kurumsal ve ya diğer istenmeyen mesaj ve aramalara maruz kalacak.
Çoğu Türk vatandaşın cep telefonlarına arama ya da mesaj olarak ticari olarak gelmesinden rahatsız oluyor. Fakat bu durum ile ilgili yapılan son dakika gelişmeler Türk vatandaşını çok sevindirecek. e-Devlet arama motoru sistemi ile verilen Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi vesilesiyle Türk vatandaşları cep telefonlarına yapılan arama ve mesajları spamlayabilirler.
Engelleme ve spamlama işlemi nasıl yapılır?
Başlıca operotörler Turkcell, Türk telekom, Vodafone veya farklı telefon hatları ile cep telefon kullanan Türk vatandaşları, e-Devlet arama motoru vesilesiyle T.C. kimlik numaraları ve blok bilgileri ile giriş yaparak spamlama ve ya spam kaldırma işlemlerini yapabilirler. e-Devlet sistemi üzerinden yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı: Bu devlet hizmetini kullanarak, cep telefonu numara adreslerinizi inceleyebilir , numara adreslerinize ait tüm rahatsız edici ticari ve ya elektronik mesaj iletilerini onaylarınızı görebilir ve düzenleyebilirsiniz. İlaveten yeni cep mesajı onaylama veya reddetme de yapabilirsiniz.
Neler görüntülenebilir?
Sesli Arama ve Onaylanan Hizmet Sağlayıcı hesapları, Sesli Arama Reddedilen Hizmet Sağlayıcı hesapları, İleti Gönderme ve Onaylanan Hizmet Sağlayıcı Sayısı İleti Gönderme ve reddedilen Verilen Hizmet Sağlayıcı Sayısı