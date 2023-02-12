





Mobil hat kullanıcıları dikkat! Bunu yapan 184 TL para iadesi alacak: Hemen yapılması gerekiyor







OPERATÖR DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN KİŞİLERE BAKİYE İADESİ YAPILIYOR!

BAKİYE İADESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Cep telefonu operatörleri açıkladı. Hattını taşıyan kişilere bakiye iadesi yapılacak.Yeni yılla birlikte her şeye olduğu gibi telefon faturalarına da zam yapıldı. İnsanlar telefon faturalarının yüksek olmasından şikayet etmeye başladı. Cep telefonu operatörleri de halihazırda olan müşterilerine sundukları hizmet karşısında yüksek fiyat tarifesi sisteminde hareket ederken yeni müşteri olan kişilere daha uygun fiyatlı hizmetler vermeye başladı. Bunun ardından vatandaş da çareyi hatlarını başka operatörlere geçmekte buldu. Hatlarını taşıyarak yeni gelen müşterilerine uygun fiyatlı tarife sunan telefon operatörleri sebebi dolayısıyla sürekli operatör değişikliği yapan vatandaşlara bakiye iadesi yapıldığı yönünde hatırlatmalar yapıldı. Haberin detayları…Kullandıkları operatördeki fiyatlandırmadan memnun olmayan pek çok müşteri hatlarını diğer uygun fiyat veren operatörlere taşıyor. Telefon operatör firmaları bu kişiler için uyarı yaptı. Bakiye iadesini almak isteyen kişiler için son başvuru tarihine az kaldığı uyarısı yapıldı. Cep telefonu hattını kapatan veya başka bir operatör firmasına geçiş yapan kişilerin bakiye iade alma hakkı bulunuyor. Birçok müşterisi olan Vodafone’dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada: “Çeşitli nedenlerle aboneliği iptal olan faturasız abonelerin hesaplarında kalan bakiye için abonelere geri alma hakkı tanınacak olup iptal tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay içerisinde başvuruda bulunan aboneye geri ödemesi onbeş (15) gün içerisinde yapılacaktır. İade talebinde bulunmayan abonelerin kalan bakiyeleri ise yirmi dört (24) ay süreyle saklanacak, abonenin hattını Vodafone’a tekrar taşıması durumunda abonenin hesabına otomatik yüklenecektir. Kalan TL bakiyenizi sorgulamak için Borç Alacak Sayfasını ziyaret edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.Cep telefonu hattını başka operatöre taşıyan veya herhangi bir sebepten ötürü hattını kapatan kişiler bu işlemin ardından 24 ay süre içerisinde başvuru yaparak eski hatlarında kalan bakiyelerin iadesini alabilecekler. Bu bakiye iadesinden yararlanmak için yapılması gereken şey cep telefonu operatörüne konuyla ilgili başvuru yapmaktır. Başvurunun ardından 15 gün içerisinde hattın içinde bulunan bakiye tutarı, bakiye iadesi olarak hat sahibinin hesabına nakit bir şekilde yatırılacaktır. Ancak hat iptalinin ardından 2 sene içinde Alacak Sorgulama ve TL İade Talep belgesinin doldurulması gerekmektedir.