Mobil hat şebekesi onbinlerce lira para ödeyecek!







Baz istasyonu Nedir?







Vodafone, Türk Telekom, Turkcell firmaları, yeni nesil 5G kablosuz ağ hazırlıkları için daha fazla baz istasyonuna ihtiyaç duyuyor. Bu durum ise ekonomik koşulların giderek zorlaşması ile birlikte birçok ev sahibini yakından ilgilendiriyor. Sistem ise oldukça basit. Başvuru yaptığınız GSM firmasının, başvurunuzu kabul etmesi ile birlikte ödeme almaya başlıyorsunuz.Yeni bir gelir kapısı olarak görünen baz istasyonları, GSM operatör çekim gücünü artırır. Doğal olarak, firmaların verdiği hizmet kalitesi de aynı oranda artar. Bu nedenle, firmalar 5G kablosuz yeni nesil ağ için daha fazla alan aramaya başladı. Genellikle apartmanların üst katlarına kurulan baz istasyonları için ise ev sahiplerinden izin almaları gerekiyor.