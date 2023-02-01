Finans
01 Şubat 2023 - 11:15

Mobil hat şebekesi onbinlerce lira para ödeyecek!

Yeni Gelir Kapısı; Baz İstasyonları

Finans
01 Şubat 2023 - 11:15
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Mobil hat şebekesi onbinlerce lira para ödeyecek!
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Vodafone, Türk Telekom, Turkcell firmaları, yeni nesil 5G kablosuz ağ hazırlıkları için daha fazla baz istasyonuna ihtiyaç duyuyor. Bu durum ise ekonomik koşulların giderek zorlaşması ile birlikte birçok ev sahibini yakından ilgilendiriyor. Sistem ise oldukça basit. Başvuru yaptığınız GSM firmasının, başvurunuzu kabul etmesi ile birlikte ödeme almaya başlıyorsunuz. 

Baz istasyonu Nedir?

Yeni bir gelir kapısı olarak görünen baz istasyonları, GSM operatör çekim gücünü artırır. Doğal olarak, firmaların verdiği hizmet kalitesi de aynı oranda artar. Bu nedenle, firmalar 5G kablosuz yeni nesil ağ için daha fazla alan aramaya başladı. Genellikle apartmanların üst katlarına kurulan baz istasyonları için ise ev sahiplerinden izin almaları gerekiyor.



EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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