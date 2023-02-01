Vodafone, Türk Telekom, Turkcell firmaları, yeni nesil 5G kablosuz ağ hazırlıkları için daha fazla baz istasyonuna ihtiyaç duyuyor. Bu durum ise ekonomik koşulların giderek zorlaşması ile birlikte birçok ev sahibini yakından ilgilendiriyor. Sistem ise oldukça basit. Başvuru yaptığınız GSM firmasının, başvurunuzu kabul etmesi ile birlikte ödeme almaya başlıyorsunuz.
Finans
01 Şubat 2023 - 11:15
Mobil hat şebekesi onbinlerce lira para ödeyecek!
Yeni Gelir Kapısı; Baz İstasyonları
Finans
01 Şubat 2023 - 11:15