Finans
10 Nisan 2023 - 10:53

Mobil hattı Vodafone, Türk Telekom, Turkcell olanlar dikkat! Duyuru yapıldı: 185 TL para iadesi yapılacak!

Türkiye'deki milyonlarca mobil hat kullanıcısına duyuru yapıldı. İstenilen işlemi yerine getiren kişilere para iadesi yapılacak. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom müşterilerinin büyük bir kısmını kapsıyor.

Finans
10 Nisan 2023 - 10:53
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Mobil hattı Vodafone, Türk Telekom, Turkcell olanlar dikkat! Duyuru yapıldı: 185 TL para iadesi yapılacak!
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Son dakika duyurusuna göre, Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell gibi akıllı telefon operatörlerinde hattı olan milyonlarca insanın dikkatli olmaları gerekiyor. Mobil hat sahipleri için hatırlatma yapıldı ve bakiye iadesi için son başvuru tarihi uyarısı geldi.

türktelekom



Cep telefonu operatörleri, birçok insanın operatör değiştirmesine neden olan bir uygulama olan yeni müşterilere daha düşük fiyat tarifesi uygulayarak, mevcut müşterilere ise daha yüksek fiyat tarifesi uyguluyor. Bu nedenle, operatörler arasında sık sık geçiş yapan kişilere, bakiye iadesi yapılacağı hatırlatıldı.

Hattını taşıyan ya da hattı kapatılan kişilere, bakiye iadesi alma hakkı verildiği hatırlatıldı. Vodafone tarafından yapılan açıklamada, faturasız abonelerin hesaplarında kalan bakiye için abonelere geri ödeme yapılacağı ve başvuru yapıldıktan sonra 15 gün içinde ödemenin yapılacağı belirtildi.

vodefone

Cep telefonu hattı kapatılan ya da hattını başka bir operatöre taşıyan kişiler, hatlarında kalan bakiyeyi iade almak için operatöre başvurabilecekler. Başvuru takip eden 15 gün içinde, hattın içinde yüklü olan bakiye tutarı nakit olarak hesaba yatırılacak.

türkcell

TL iadesi talep etmek isteyen mobil hat kullanıcılarının, hattın iptal edildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde Alacak Sorgulama ve TL iade talep belgesini doldurmaları gerekiyor. Bu belgelerin eksiksiz bir şekilde doldurulması sonrasında, bakiyeleri iade alabilecekler. Bu şartların yerine getirilmesi, kullanıcıların para kaybetmemeleri açısından oldukça önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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