Mobil uygulamadan bir tık atanlar parayı kapacak! O banka tek seferde 2000 TL para veriyor







ZİRAAT BANKASI YENİ MÜŞTERİLERİNE BÜYÜK BİR JEST YAPTI!

KAMPANYA KOŞUL VE DETAYLARI







Yeni yılla beraber bütün bankalar yeni müşteriler kazanmak ve onları elinde tutmak amacıyla kampanya üstüne kampanya düzenliyor. Bankalar bu kampanyalarla beraber kıyasıya bir rekabet içerisinde. Rekabet yarışında olan bir başka banka da Ziraat Bankası olmaktadır. Bu banka yeni müşteriler elde etmek için düzenlemiş olduğu kampanyayla beraber vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi yağmuruna tutulmuş durumda.Gün geçtikçe bankalar kampanya üstüne kampanya düzenlerken bu yarışa Ziraat Bankası da dahil oldu. Banka kullanıcılarının bu kampanyayla birlikte yüzleri gülüyor. Ziraat Bankası'nda banka kartı olması koşuluyla gerçekleşen bu kampanyayla beraber müşterilere 2.000 TL'ye varan nakit destek ödeneceği duyuruldu. Ziraat Bankası ve Tatil Budur'un düzenlemiş olduğu kampanya doğrultusunda Ziraat Bankası banka kartı bulunan müşterilere özel 2.000 TL'ye kadar hediye desteği ödeneceği bildirildi.Ziraat Bankası'nın düzenlediği kampanya detayları da kullanıcılarla paylaşıldı. Bankanın paylaştığı duyuruya göre Tatil Budur sitesi üzerinden 20.000 TL ve üzeri alışveriş yapılması halinde bu kampanyadan faydalanabileceksiniz. Bankanın duyurusuna göre 7.500 TL'lik alışveriş gerçekleştiren kullanıcılara 750 TL ödenecek. 12.500 TL - 19.999 TL arasında harcama yapan müşterilere de 1.250 TL hediye edileceği bildirildi. Toplamda 2.000 TL hediye desteği sağlanacak. Kampanyaya katılmak için son tarih 28 Şubat olarak duyuruldu. Kampanyaya katılan ve harcama gerçekleştiren Ziraat Bankası müşterilerinin kartlarına 2.000 TL nakit hediyesi de 7 Mart tarihinde hesaplarda olacaktır. Kampanya koşullarına göre 10 Nisan 2023 tarihine kadar hediye paralar kullanılmalıdır. 11 Nisan tarihinde bu hediye ödemeleri kartlardan geri alınacaktır.