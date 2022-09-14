Mobil uygulamalar için önemli yeniliklerle birlikte yeni WhatsApp güncellemesi yayınlandı













WhatsApp'ın beklenen yeni özellikleri artık yayında

WhatsApp uygulaması dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından bri tanesidir. Bu durumun temel nedenlerinden biri uygulamaların sık sık güncellenmesidir. Bu kapsamda uygulamaya beş yeni özellik kazandırıldı. WhatsApp , kullanıcı deneyimini iyileştirmek için her gün yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda bazı açılardan özellikle maksimum dosya boyutu konusunda rakiplerinin çok gerisinde kalan WhatsApp, uygulamasına 5 yeni güncelleme getirerek, güncellemeleri resmi olarak kullanıcılarına duyurdu.Meta şirketinin çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp'ın son güncellemesinde en çok dikkat çeken yenilik dosya boyutu oldupu görüldü. İleriye dönük olarak, WhatsApp paylaşımları için maksimum dosya boyutu 2 GB olarak gönderilecek. Daha önce, bu boyut 100MB ile sınırlıydı. Güncelleme ile beraber getirilen bir diğer yenilik de "Benden Sil" özelliği değişimi. Bu özellikte yoğun olarak kullanılan mesaj sil özelliği içerisinde iyileştirmeler gerçekleştirildi. Hem göndericilerden hem de alıcılardan gelen mesajları silmenizi sağlayan "tümünü sil" özelliğinin kullanım süresi iki günün üzerine çıkarıldı. Bu durum gönderdiğiniz herhangi bir mesajın 48 saat sonra taraflardan biri tarafından silinebileceği anlamına geliyor.WhatsApp, beta sürümünde kullanıcıların çevrimiçi durumunu gizleme özelliğini ekledi. Bu özellik, kullanıcıların çevrimiçi durumlarını takip eden biri olduğunda kendilerinin izlenmelerini engellemelerine olanak tanıyacak.